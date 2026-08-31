Un logro histórico para el hockey argentino

Las Leonas, seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped. Foto: SanCor Salud

Hay momentos que trascienden un resultado y que representan el esfuerzo de un equipo, la perseverancia de un proceso y la convicción de seguir adelante, incluso cuando el camino presenta desafíos. Este Mundial fue uno de ellos.

Las Leonas levantaron por tercera vez la Copa del Mundo, luego de completar el torneo de manera invicta y superar en la final a Países Bajos, uno de los anfitriones. Con este nuevo título, el seleccionado femenino reafirma su lugar entre las grandes potencias del hockey internacional y sigue escribiendo la historia grande del deporte argentino.

Alegría por partido doble

Los Leones también subieron al podio y se quedaron con la medalla de bronce, tras vencer a Países Bajos en el partido por el tercer puesto. Una actuación que confirma el crecimiento y la vigencia de un equipo que compite al más alto nivel.

Los Leones, seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped. Foto: SanCor Salud

A estos logros colectivos se suman reconocimientos individuales que también hablan del talento y la proyección de nuestros seleccionados: Zoe Díaz, con apenas 20 años, fue distinguida como la mejor jugadora joven del Mundial, mientras que Tomás Domene se llevó el premio al mejor jugador del torneo y quedó como goleador absoluto de la competencia en la rama masculina, con 10 tantos.

Como sponsor oficial de la Confederación Argentina de Hockey, desde SanCor Salud sentimos un profundo orgullo por estar cerca de Las Leonas y Los Leones en este camino.

Un compromiso que sostenemos con convicción porque entendemos que el deporte es una de las formas en las que el bienestar se expresa, se construye y se comparte.

Creemos en todo lo que hay detrás de cada conquista: las horas de entrenamiento, la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad de sobreponerse y la búsqueda constante de superación. Valores que exceden el campo de juego y que también forman parte de nuestra manera de acompañar y cuidar.

Por eso elegimos estar. Porque acompañar al deporte argentino es cuidar a quienes se esfuerzan, a quienes inspiran y a quienes nos recuerdan que los grandes logros siempre se construyen en equipo.

Hoy celebramos a Las Leonas y a Los Leones. Pero sobre todo, celebramos el orgullo de acompañar con pasión a nuestros seleccionados en este camino que recorremos con compromiso y convicción. Porque lo que nos mueve, nos une.