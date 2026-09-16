El emotivo mensaje de una pieza fundamental del cuerpo técnico de Scaloni para Lionel Messi

Lionel Messi junto a Matias Manna. Foto: Redes sociales

Matías Manna, una pieza clave del cuerpo técnico de la Selección argentina, le dedicó un emotivo mensaje, a través de las redes sociales, un mensaje a Lionel Messi, tras confirmarse el día de su despedida: “Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”.

Luego de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmara la presencia de Messi el 6 de octubre en el amistoso ante Benín en el estadio Monumental, Manna le dedicó unas palabras al capitán argentino en su cuenta de Instagram.

“Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego”, manifestó Manna, y agregó una cita de diálogos del futbolista argentino: “Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”

“Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes. Volvimos a ser nosotros”, escribió Matias, en forma de citas y deseó que “uno de los legados —entre tantos otros—” de Lionel sea “Ojalá que la Selección argentina represente esa forma de jugar, ese estilo”.

Lionel Messi junto a Matias Manna. Foto: Redes sociales

Además, le agradeció por ser “el abanderado” para que el proceso de ocho años que comenzó en 2019 “tenga ese sello” y en los mejores partidos de la era Scaloni “jugó de esa determinada manera”. Además, volvió a pedir que la Selección en el predio Lionel Andrés Messi que está en Ezeiza “nunca deje de entrenar y buscar ese estilo”.

Por último, afirmó que el rosarino representa “un tipo de fútbol, en vías de extinción” al diferenciarlo del actual, el cual, según consideró, es “cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros”, mientras que develó una incógnita del cuerpo técnico en la final del Mundial de Qatar 2022: “¿Qué hubiera pasado con la línea de 5 en lugar de Di María vs Francia?”.

El último tango de Lionel

Luego de la confirmación de los amistosos y la lista de convocados, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, afirmó el presidente de la AFA en un video.

El dirigente señaló que la iniciativa fue consensuada con el entrenador Lionel Scaloni e indicó que a invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista del oriundo de Pujato para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10.

Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Reuters.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, agregó Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son:Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.