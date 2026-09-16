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“Se viene el último tango del 10″: el emotivo video de la AFA por la despedida de Messi

El “Chiqui” Tapia publicó un video que recorre diferentes etapas de la vida futbolística de Messi y pone el foco en su vínculo con la camiseta argentina, haciendo honor a la carrera futbolística del astro argentino.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El emotivo video de la AFA por la despedida de Messi.
El emotivo video de la AFA por la despedida de Messi. Foto: Reuters (Carl Recine)
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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha y estadio: será el próximo 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental. En ese marco, la AFA prepara un homenaje especial para el capitán.

Claudio “Chiqui” Tapia fue quien anticipó parte de lo que se verá durante esa jornada. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un video que recorre diferentes etapas de la vida futbolística de Messi y pone el foco en su vínculo con la camiseta argentina.

Las imágenes comienzan con sus primeros años en Newell’s y avanzan hasta sus últimos partidos en una Copa del Mundo. Todo el recorrido está acompañado por una melodía de tango, en una clara referencia al cierre de una etapa.

“Se viene el último tango del 10” es la frase elegida para presentar el homenaje. El video concluye con otro mensaje: “El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa”.

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Qué se sabe sobre la venta de las entradas para el último partido de Messi en la Selección

Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina se pondrían a la venta a fines de septiembre. Según las primeras estimaciones, los tickets estarían disponibles entre siete y diez días antes del 6 de octubre, fecha prevista para el amistoso ante Benín en el estadio Monumental.

Hasta el momento, la fecha estimativa para el inicio de la venta es la única información extraoficial que trascendió vinculada al expendio de las entradas.

En principio, la plataforma habilitada para gestionar la compra sería Deportick, el sitio que habitualmente utiliza la AFA para la venta de tickets de la Selección argentina en el país.

Respecto de los precios, todavía no hay un valor estimativo confirmado. En anteriores partidos del conjunto nacional, las entradas tuvieron valores que fueron desde los 90.000 hasta los 480.000 pesos, aunque los montos para este encuentro todavía no fueron informados.

Lionel Messi; Selección Argentina; Mundial Qatar 2022 Foto: Reuters (Hannah Mckay)

Cómo registrarse en Deportick

Para poder comprar las entradas, los hinchas deberán contar con un usuario en Deportick. Para registrarse, es necesario ingresar al sitio y completar los datos personales solicitados, como DNI, nombre completo y correo electrónico.

Una vez creado el usuario, se debe validar la cuenta y comprobar que funcione correctamente antes del día habilitado para la venta.

Cuando comience el expendio, será necesario ingresar a Deportick con anticipación para acceder a la fila virtual y esperar el turno correspondiente para comprar los tickets.

Lionel MessiSelección ArgentinaClaudio "Chiqui" TapiaAFA
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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