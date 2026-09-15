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La despedida de Lionel Messi en Argentina: ante qué selección y en qué estadio será su último partido

El capitán nacional tendrá su último partido con la Albiceleste en el que pondrá fin a un recorrido glorioso. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi en la Selección argentina.
Lionel Messi en la Selección argentina. Foto: NA
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Luego de la confirmación de los amistosos y la lista de convocados, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, afirmó el presidente de la AFA en un video.

El dirigente señaló que la iniciativa fue consensuada con el entrenador Lionel Scaloni e indicó que a invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista del oriundo de Pujato para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, agregó Tapia.

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Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Reuters.
Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Foto: Reuters.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

Los convocados para la Fecha FIFA

Para la serie de tres amistosos, Lionel Scaloni convocó a los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli y a los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

La última lista de convocados de la Selección Argentina con Lionel Messi.
La última lista de convocados de la Selección Argentina con Lionel Messi. Foto: AFA

En tanto, llamó a los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono; y a los delanteros Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Desde la cuenta de la Selección argentina informaron que Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, al igual que Messi, solo jugarán el partido del 6 de octubre.

Los amistosos en Argentina durante la ventana FIFA

La Selección argentina volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se desarrollarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.

Rodrigo De Paul, Argentina vs Bolivia, Reuters
Rodrigo De Paul, Argentina vs Bolivia, Reuters

Luego, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.

Lionel MessiSelección ArgentinaAmistoso internacional FIFA
Matias Greisert
Matias Greisert

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