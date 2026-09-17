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Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul

El partido enfrentó al campeón de la Major League Soccer (MLS) y al ganador de la Liga MX de la temporada pasada. La definición se disputó este miércoles en el Nu Stadium.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul.
Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.
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Lionel Messi volvió a ser decisivo para el Inter Miami. El capitán argentino marcó uno de los goles en el triunfo por 2-0 frente a Cruz Azul, de México, y levantó un nuevo trofeo con el conjunto estadounidense en la Campeones Cup.

El encuentro enfrentó al campeón de la Major League Soccer (MLS) y al ganador de la Liga MX de la temporada pasada. La definición se disputó este miércoles en el Nu Stadium.

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos. Facundo Mura se asoció con Luis Suárez y el delantero uruguayo envió un centro preciso al área. Messi apareció en el lugar indicado y, de cabeza, conectó el envío para poner al Inter Miami arriba en el marcador.

Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.

El conjunto mexicano intentó reaccionar, pero el resultado se mantuvo 1-0 durante buena parte del partido. En el tramo final, el equipo estadounidense consiguió ampliar la diferencia a partir de una pelota parada.

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Tras un córner desde el sector izquierdo, el brasileño Casemiro ganó en las alturas y su cabezazo terminó junto a uno de los palos, fuera del alcance del arquero Jeremy Márquez, para establecer el 2-0 definitivo.

De esta manera, Messi volvió a celebrar un título con el Inter Miami y alcanzó además una marca histórica: llegó a 36 goles convertidos en finales, convirtiéndose en el futbolista con más tantos en definiciones.

Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.

El nuevo logro llega poco antes de la despedida de Messi de la Selección argentina. El capitán de la Albiceleste tiene previsto disputar su último partido con el combinado nacional el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín.

Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con el Inter Miami: qué va a pasar tras su retiro de la Selección Argentina

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina marcó el cierre de una etapa histórica para el fútbol mundial. Sin embargo, la despedida de la camiseta albiceleste no implica el final de su carrera profesional: el astro rosarino mantiene un contrato vigente con Inter Miami.

La duración de ese vínculo cobra especial relevancia después de la carta en la que confirmó que no volverá a jugar con la Selección. A los 39 años, Messi seguirá compitiendo en la MLS, donde desembarcó a mediados de 2023 y se convirtió en la principal figura de la liga estadounidense.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el cierre de la temporada 2028 de la MLS. La extensión fue anunciada oficialmente por el club estadounidense en octubre de 2025, cuando ambas partes acordaron prolongar la relación que comenzó dos años antes.

Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.

Con ese acuerdo, el rosarino quedó vinculado a la institución por tres temporadas adicionales respecto de su contrato original. Si cumple íntegramente el vínculo, seguirá jugando en Estados Unidos hasta los 41 años.

Al momento de anunciar la renovación, Messi destacó su deseo de seguir formando parte del proyecto deportivo del club y expresó su entusiasmo por la futura inauguración del Miami Freedom Park, el nuevo estadio de la franquicia.

Inter MiamiLionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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