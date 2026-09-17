En avión, micro o auto, cuánto sale viajar, alojarse y entrar al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 para ver a Franco Colapinto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Segimos viviendo la euforia por la gran performance que está alcanzando Franco Colapinto en cada carrera de Fórmula 1. El resultado en Madrid, que le permitió acumular puntos con el séptimo puesto, acicatea las esperanzas de los argentinos para verlo una vez más en vivo y en directo, luego del homenaje que se hizo en Buenos Aires ante unos 600.000 espectadores el pasado 26 de abril. La cita más cercana en cuanto a distancia geográfica para ver competir al piloto de Alpine es a comienzos de noviembre en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, en Brasil.

La fecha de este encuentro será entre el 6 y el 8 de noviembre en el Autódromo de Interlagos, tres jornadas repartidas entre prácticas libres, sesión de clasificación y carrera principal, respectivamente, para vivir a fondo la experiencia automovilística.

Y aquí es cuando surge la gran pregunta: ¿cómo ver la F1 en San Pablo lo más barato posible? A esta altura, faltando menos de dos meses, los montos han aumentado pero todavía hay lugar para viajar a un circuito que está cerca y nos permite alentar al joven piloto en persona.

Cuánto sale viajar a ver a Colapinto en Brasil

Los pases para los 3 días de la competencia están en venta en el sitio oficial de Fórmula 1, y el precio arranca en 2.8 millones de pesos sin alojamiento.

Si bien los montos están expresados en pesos argentinos (ARS), el pago se realiza con tarjeta de crédito en dólares, y puede acarrear distintos impuestos nacionales.

El pase de 3 días sin alojamiento cuesta al jueves 17 de septiembre 2,957,452.38 pesos.

Pase por 3 días con alojamiento en Rennaisance Sao Paulo Hotel 6,788,591.31 pesos.

Pase por 3 días con alojamiento en Double Tree by Hilton Itaim Sao Paulo cuesta 7,193,508.44 pesos.

Precios Gran Premio de Brasil Fórmula 1 sin alojamiento. Foto: Captura

Precios Gran Premio de Brasil Fórmula 1 con alojamiento. Foto: Captura

Precios Gran Premio de Brasil Fórmula 1 con alojamiento. Foto: Captura

¿Y para llegar a Brasil?

Hay 3 opciones principales para llegar a Brasil desde Argentina: auto, colectivo o avión. Los precios varían mucho, como también la duración del viaje.

En avión

Hay muchos vuelos directos Buenos Aires–São Paulo, principalmente a Guarulhos (GRU), desde Aeroparque y Ezeiza. El vuelo dura aproximadamente entre 2 horas y media y 3.

Los precios varían muchísimo por fecha. Como referencia actual, GOL muestra ida y vuelta desde AR$286.051, mientras que otras fechas están en AR$450.000–550.000 o más. Para septiembre hay opciones alrededor de AR$360.000–520.000 ida y vuelta.

El presupuesto ronda en AR$350.000–550.000 por persona ida y vuelta, pero puede haber excepciones más económicas.

En colectivo

En Buenos Aires salen desde Retiro y llegan a la Terminal Tietê de São Paulo. Hay servicios de JBL Turismo y Crucero del Norte. Las tarifas rondan los AR$170.000 (BL) y Crucero del Norte a AR$182.257 por tramo. El tiempo de viaje es de 37–40 horas.

El precio final sería entre AR$275.000–365.000 ida y vuelta por persona.

En auto

Desde Buenos Aires son aproximadamente 2.150–2.250 kilómetros hasta São Paulo y unas 25 horas netas de conducción, sin contar frontera, comidas ni descansos.

El estimado de gasto en combustible, calculando unos 216 litros de combustible, más peajes, ronda los AR$540.000. Es decir, unos AR$900.000–1.080.000 ida y vuelta por auto. El precio por persona varia según la cantidad de pasajeros.

Además, para cruzar en auto necesitás la documentación del vehículo y seguro con cobertura internacional/Mercosur, además de DNI o pasaporte vigente.

Franco Colapinto correrá por primera vez en Interlagos, Brasil. Foto: EFE.

Quizás la opción más lógica sea comprar un paquete todo completo en una agencia de viajes. Por un precio a partir de los 3000 dólares por persona, incluiría:

Vuelos chárter de jueves a lunes.

Hotel por toda la estadia en categoría a elegir.

Traslados al circuito los tres días.

Entradas para viernes, sábado y domingo.

En este caso, la opción completa más económica es la tribuna G, que es la mas barata.

Para tener en cuenta antes de viajar

Una carrreda de Fórmula 1 no es como ir a un partido de fútbol o un recital. Se traduce en un show de tres días, lo que implica que se van a pasar muchas horas dentro del circuito. Así que lo primero que hay saber es qué tribuna se compra, si está techada o no, y si tiene comida y bebida incluidas. Habrá que considerar si los asientos son numerados, si incluye acceso al Fan Fest y en qué parte de la pista estarían ubicados para saber qué se va a ver desde allí.

Los sectores del circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: ftatickets.com

Reuniendo todos esos requisitos, que incluyen buena vista, comida y sectores más exclusivos, el monto ascendería a los U$S 4.000 o más, con la recomendación de alojarse en un sitio cercano al circuito para tener mejor acceso, ya que San Pablo es enorme y con mucho tránsito. Hay varios hoteles en las cercanías al José Carlos Pace, con un valor por noche para las fechas de la carrera desde $ 34.000 la noche en Booking.com. Así se puede ir y volver caminando, con un considerable ahorro de tiempo y dinero en traslado.

La comida en Brasil ronda entre 30 y 150 reales por persona, dependiendo del tipo de establecimiento. Eso equivale a un rango de entre $ 8.000 a $ 44.000. Y se puede pagar con Pix desde la aplicación oficial o linkeándola con Mercado Pago, eligiendo abajo de todo “Más” y allí bajado en las opciones “Pagar con Pix” que se debita directamente del monto en pesos que se tenga en la cuenta.