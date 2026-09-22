comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La AFA anunció la creación de la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo que comenzará en 2027

La nueva competición fue aprobada en la reunión de Comité Ejecutivo que se realizó este martes. De esta forma, el fútbol argentino tendrá un total de ocho competencias oficiales por temporada.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Claudio "Chiqui" Tapia.
Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La AFA aprobó en reunión de Comité Ejecutivo la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que se disputará en formato de triangular a partir de 2027.

Con esta incorporación, el fútbol argentino tendrá un total de ocho competencias oficiales por temporada: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga (Tabla Anual), Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

El certamen reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional y, para evitar cupos duplicados, si un equipo gana más de un trofeo, la plaza se asignará prioritariamente al subcampeón de la Supercopa Argentina, luego al subcampeón de la Supercopa Internacional y, de persistir la repetición, al subcampeón de la Copa Argentina.

Reunión de Comité Ejecutivo de AFA.
Reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Foto: x

La competencia mantendrá un fixture fijo disputado en sedes neutrales designadas por la AFA: en el primer partido se enfrentarán el Campeón de la Supercopa Argentina frente al Campeón de la Supercopa Internacional.

Contenido Recomendado

River participará de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA:presentará un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual

River participará de la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA: presentará un documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual

La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina:quién juega los cuartos de final con Racing

La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: quién juega los cuartos de final con Racing

El segundo encuentro cruzará al Campeón de la Copa Argentina contra el perdedor del primer juego, mientras que el tercer partido enfrentará al Campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primero.

Los encuentros finalizados en empate tras los 90 minutos se definirán por penales y el triunfo en tiempo reglamentario otorgará 3 puntos, la victoria por penales 2 y la derrota desde los doce pasos 1 punto.

Reunión de Comité Ejecutivo de AFA.
Reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Foto: x

Ante la igualdad en la tabla final, los criterios de desempate priorizarán la diferencia de gol, goles a favor, menos goles recibidos en los 90 minutos y una tabla de Fair Play con una base de 30 puntos, sufriendo deducciones por tarjetas a jugadores o cuerpo técnico.

Adicionalmente, la AFA también confirmó que las semifinales y finales de los playoffs mantendrán alargue y se disputarán en sedes neutrales con ambas parcialidades.

AFACopaCampeón
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina:cuándo salen, precios y cómo comprar

    Entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina: cuándo salen, precios y cómo comprar

  2. Fútbol italiano de luto:murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

    Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

  3. La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina:quién juega los cuartos de final con Racing

    La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: quién juega los cuartos de final con Racing

  4. Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección Argentina:“Para toda la vida”

    Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección Argentina: “Para toda la vida”

  5. La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina:“Pensé que ya se había retirado”

    La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: “Pensé que ya se había retirado”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

Internacionales

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

🚨 IA: EL NUEVO CAMPO DE BATALLA | China y EEUU aceleran la carrera tecnológica

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico