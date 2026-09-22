La AFA anunció la creación de la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo que comenzará en 2027

Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: X

La AFA aprobó en reunión de Comité Ejecutivo la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que se disputará en formato de triangular a partir de 2027.

Con esta incorporación, el fútbol argentino tendrá un total de ocho competencias oficiales por temporada: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga (Tabla Anual), Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

El certamen reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional y, para evitar cupos duplicados, si un equipo gana más de un trofeo, la plaza se asignará prioritariamente al subcampeón de la Supercopa Argentina, luego al subcampeón de la Supercopa Internacional y, de persistir la repetición, al subcampeón de la Copa Argentina.

Reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Foto: x

La competencia mantendrá un fixture fijo disputado en sedes neutrales designadas por la AFA: en el primer partido se enfrentarán el Campeón de la Supercopa Argentina frente al Campeón de la Supercopa Internacional.

El segundo encuentro cruzará al Campeón de la Copa Argentina contra el perdedor del primer juego, mientras que el tercer partido enfrentará al Campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primero.

Los encuentros finalizados en empate tras los 90 minutos se definirán por penales y el triunfo en tiempo reglamentario otorgará 3 puntos, la victoria por penales 2 y la derrota desde los doce pasos 1 punto.

Reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Foto: x

Ante la igualdad en la tabla final, los criterios de desempate priorizarán la diferencia de gol, goles a favor, menos goles recibidos en los 90 minutos y una tabla de Fair Play con una base de 30 puntos, sufriendo deducciones por tarjetas a jugadores o cuerpo técnico.

Adicionalmente, la AFA también confirmó que las semifinales y finales de los playoffs mantendrán alargue y se disputarán en sedes neutrales con ambas parcialidades.