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Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

Se trata del principal sospechoso por el crimen de la joven de 20 ocurrido en Dique de Luján. Al ser detenido, los vecinos quisieron atacarlo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Detención del acusado por el femicidio de Aixa en Tigre.
Detención del acusado por el femicidio de Aixa en Tigre. Foto: NA
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Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre, fue detenido en un descampado luego de permanecer prófugo por el crimen de la joven de 20 años ocurrido en Dique de Luján.

La víctima, Mili Aixa Dana, fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján, y el médico de Policía certificó su fallecimiento.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / Aixa Mili.

Según informaron fuentes policiales, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de su ex pareja, Sofía, quien había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de Aixa.

El acusado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo de la joven, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre. A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

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Detención del acusado por el femicidio de Aixa en Tigre.
Detención del acusado por el femicidio de Aixa en Tigre. Foto: Prensa Policía

Asimismo, se estableció que el acusado había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su autoría.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / LETRAS DE GARIN.

Tras las tareas desplegadas para localizarlo, efectivos de la DDI lograron detener este jueves al acusado, quien permanecía prófugo en una zona descampada de Tigre, lugar en el que los vecinos de la zona intentaron agredirlo.

El video que había publicado el sospechoso del femicidio en Tigre

En la grabación, el sospechoso se dirige a sus familiares y amigos y realiza una especie de despedida. “Saben cómo soy, no sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos, los quiero a todos, a toda la banda. A mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, comenzó la grabación.

Se conoció el video del sospechoso del femicidio de Aixa Mili en Tigre antes de escapar.

Luego, continuó: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mi primo. Tengo una banda de amistades. Los quiero mucho, cuídense, los voy a estar viendo desde arriba seguro”.

De acuerdo con las fuentes citadas por medios que siguen el caso, el video fue publicado durante la madrugada, poco antes de que el sospechoso desapareciera. Los investigadores analizan el material junto con otras comunicaciones que habría mantenido antes de darse a la fuga.

FemicidioTigreDetención
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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