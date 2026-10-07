En 1819, nació la hija de un prócer argentino y creció lejos de él: 47 años después, murió dejando una historia casi desconocida

Manuela, la hija de Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

La historia argentina recuerda a Manuel Belgrano por la creación de la Bandera, sus campañas militares y su participación en el proceso independentista. Sin embargo, detrás del prócer existió una vida personal atravesada por romances difíciles y descendientes que crecieron lejos de su figura.

Una de esas personas fue Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, nacida en San Miguel de Tucumán el 4 de mayo de 1819. Era hija del general y de María Dolores Helguero, una joven perteneciente a una reconocida familia tucumana.

La niña fue bautizada tres días después de su nacimiento, pero prácticamente no pudo compartir tiempo con su padre. Belgrano murió el 20 de junio de 1820, cuando Manuela tenía poco más de un año.

El romance de Manuel Belgrano que provocó rumores en Tucumán

Entre 1816 y 1819, Belgrano permaneció durante largos períodos en Tucumán como jefe del Ejército del Norte. Durante esos años conoció a María Dolores Helguero, quien tenía alrededor de 18 años cuando habría comenzado la relación.

El vínculo era complicado. Belgrano era considerablemente mayor, tenía problemas de salud y estaba absorbido por sus responsabilidades militares. Además, el romance se desarrolló en una sociedad conservadora donde las relaciones fuera del matrimonio eran severamente cuestionadas.

Cuando el embarazo de Dolores se hizo visible, comenzaron las murmuraciones. En febrero de 1819, Belgrano recibió la orden de marchar con sus tropas hacia Santa Fe. La joven permaneció en Tucumán y dio a luz el 4 de mayo de ese mismo año.

El documento con el que Belgrano protegió a su hija

Aunque las obligaciones militares mantuvieron al prócer alejado de la niña, existe un documento fundamental para reconstruir la relación.

El 22 de enero de 1820, pocos meses antes de morir, Belgrano declaró que una propiedad recibida de la Municipalidad de Tucumán debía pertenecer a su hija. En el texto dejó asentados su nombre completo, su fecha de nacimiento y su condición de heredera.

Manuela Mónica Belgrano, hija de Manuel Belgrano

También pidió a las autoridades militares y civiles que protegieran a Manuela. De esta manera, aun enfermo y atravesando graves dificultades económicas, el creador de la Bandera intentó garantizarle un futuro y reconocer públicamente su identidad.

Belgrano murió meses después en Buenos Aires, prácticamente en la pobreza. Su fallecimiento pasó casi inadvertido debido a la profunda crisis política que atravesaban las Provincias Unidas.

De Tucumán a Buenos Aires: una educación poco habitual

Manuela pasó sus primeros años junto a la familia materna. Cuando tenía aproximadamente seis años fue trasladada a Buenos Aires para vivir con Juana Belgrano de Chas, una de las hermanas del prócer.

Su tío, el sacerdote Domingo Estanislao Belgrano, se ocupó personalmente de su formación. La joven recibió una educación excepcional para las mujeres de la época: aprendió inglés y francés, además de adquirir conocimientos generales poco frecuentes en el Río de la Plata del siglo XIX.

Los testimonios familiares la describieron como una mujer inteligente, despierta y físicamente parecida a su padre. Algunas versiones incluso aseguran que Juan Bautista Alberdi estuvo entre sus pretendientes, aunque la relación nunca llegó a concretarse.

Durante los enfrentamientos políticos del gobierno de Juan Manuel de Rosas, Manuela también habría vivido durante un tiempo en Montevideo.

El matrimonio que permitió continuar el apellido familiar

En 1853, Manuela Mónica Belgrano se casó con Manuel Vega Belgrano, comerciante y hacendado relacionado con la ciudad bonaerense de Azul. El matrimonio tuvo varios hijos y permitió continuar una de las ramas familiares del creador de la Bandera.

Manuel Belgrano y sus hijos

Manuela fue reconocida y protegida por los hermanos del prócer. Joaquín Belgrano, por ejemplo, la mencionó en su testamento como hija de Manuel Belgrano y le dejó parte de sus bienes. Esta decisión terminó de consolidar su lugar dentro de la familia.

Una muerte temprana y una historia recuperada años después

Manuela Mónica Belgrano murió en Buenos Aires el 5 de febrero de 1866, cuando tenía 46 años. Fue sepultada al día siguiente en el Cementerio de la Recoleta.

Habían pasado casi 47 años desde su nacimiento y más de cuatro décadas desde la muerte del padre al que prácticamente no llegó a conocer.

Su historia permite descubrir una dimensión diferente de Manuel Belgrano. No solamente la del militar inmortalizado en monumentos y manuales escolares, sino también la de un hombre enfermo y preocupado por el futuro de una hija que quedaría huérfana demasiado pronto.

Aquella niña nacida en Tucumán llevó el apellido del prócer, recibió una educación sobresaliente y formó una familia. Sin embargo, su vida quedó durante décadas relegada frente a los grandes acontecimientos de la historia argentina.