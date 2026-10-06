Fue una gigantesca fábrica de azúcar, cerró en 1965 y hoy es un destino histórico para visitar durante el feriado de octubre

Cerró en 1965, pero su enorme chimenea y sus ruinas todavía revelan uno de los capítulos menos conocidos Foto: Instagram @juancruzcolomboph

En el nordeste argentino existe un lugar donde la vegetación crece entre antiguas construcciones y una inmensa chimenea permanece en pie como testigo del pasado. Se trata del Ingenio Primer Correntino, un destino histórico ubicado cerca de Santa Ana de los Guácaras, en la provincia de Corrientes.

La fábrica fue una importante fuente de trabajo y uno de los grandes motores económicos de la región. Sin embargo, después de atravesar diferentes dificultades financieras y productivas, cerró definitivamente en 1965. Actualmente, sus vestigios conforman una alternativa diferente para conocer durante el feriado de octubre.

Lejos de ser un pueblo fantasma, la localidad continúa habitada. Sus vecinos conviven con los recuerdos de aquella industria que transformó la zona y cambió para siempre la historia productiva de Corrientes.

La fábrica que impulsó la producción de azúcar en Corrientes

Los primeros antecedentes del establecimiento se remontan a mediados del siglo XIX, pero su etapa industrial comenzó a consolidarse décadas después. En julio de 1882, el ingenio produjo azúcar utilizando maquinaria, un acontecimiento que generó celebraciones en Santa Ana y en la capital provincial.

Hasta ese momento, la elaboración de azúcar en la zona se desarrollaba principalmente de forma artesanal. La instalación de la fábrica permitió aumentar la escala de producción y aprovechar las condiciones naturales del terreno, caracterizado por su suelo fértil y húmedo.

Hoy sus ruinas son un destino imperdible para el feriado de octubre Foto: Instagram @juancruzcolomboph

El crecimiento del ingenio también provocó la llegada de trabajadores y familias. De ese modo, alrededor del complejo comenzó a formarse una comunidad estrechamente relacionada con el cultivo de caña, el funcionamiento de las máquinas y el transporte de mercaderías.

Para comienzos del siglo XX, la fábrica ocupaba un edificio de aproximadamente 46 metros por 43 metros y representaba uno de los principales proyectos industriales de la provincia.

El pequeño ferrocarril que conectaba al ingenio

La expansión industrial estuvo acompañada por el desarrollo del Ferrocarril Económico Correntino. En 1890, el empresario italiano Francisco Bolla obtuvo una concesión para construir y operar esta línea ferroviaria, utilizada para transportar cargas, empleados y pasajeros.

El tren de trocha angosta ayudó a comunicar diferentes poblaciones y facilitó el traslado de la producción. Su funcionamiento fue esencial para sostener la actividad económica del ingenio y todavía forma parte de la identidad histórica de la región.

Por qué cerró el Ingenio Primer Correntino

Con el paso del tiempo, el establecimiento comenzó a enfrentar problemas económicos, técnicos y administrativos. La competencia con los ingenios del noroeste argentino, los cambios en la economía nacional y la pérdida de rentabilidad aceleraron su decadencia.

Finalmente, la producción se detuvo en 1965. El cierre afectó a las familias que dependían de la fábrica y provocó la desaparición de gran parte de la actividad azucarera local. No fue solamente el final de una empresa, sino también el derrumbe de un modelo económico y social construido alrededor del ingenio.

Entre los vestigios del complejo sobresale la antigua chimenea de la ex SARPA Foto: Wikipedia

A pesar de ese desenlace, el pueblo logró sobrevivir. El Censo 2022 registró 296 habitantes en la localidad, que cuenta con escuela, centro de salud, capilla, comisaría y otros servicios comunitarios.

La chimenea que sobrevivió al abandono

Entre los vestigios del complejo sobresale la antigua chimenea de la ex SARPA, declarada Patrimonio Cultural e Histórico de la Provincia. Su estructura recuerda la importancia que tuvo la producción azucarera para el desarrollo de Corrientes.

Un destino diferente para conocer durante el feriado de octubre Foto: Instagram @juancruzcolomboph

Los relatos de vecinos, las fotografías y los documentos históricos permiten imaginar el movimiento que tuvo el lugar: trabajadores entrando a la fábrica, carros cargados con caña y trenes que trasladaban mercadería.

Esa memoria también fue recuperada por el documental“Industrias Perdidas. El Fin del Ingenio Primer Correntino”, realizado con archivos, aportes de historiadores y testimonios de pobladores.

Cómo llegar y qué conocer durante el feriado de octubre

Santa Ana de los Guácaras se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Corrientes y es ideal para una escapada breve. Además del ingenio, se pueden visitar su iglesia histórica, la plaza principal, antiguas casonas y sectores vinculados con el ferrocarril.

Desde el centro de Santa Ana, el paraje está situado a aproximadamente 7 kilómetros. Antes de recorrer las áreas históricas, se recomienda consultar al municipio sobre visitas guiadas y accesos habilitados.

Con su chimenea monumental, sus vestigios industriales y las historias de sus habitantes, el Ingenio Primer Correntino ofrece una experiencia distinta para aprovechar el fin de semana largo de octubre y descubrir uno de los capítulos menos conocidos de la historia argentina.