En 2023, iniciaron una fiesta de la torta frita con fines solidarios: tres años después, reunirán a más de 100 artesanos y emprendedores en un pueblo con raíces mineras

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Torta Frita: por qué es un plan ideal para este fin de semana. Foto: Olavarría

Mate y torta fritas. ¿Buen plan para un fin de semana al aire libre, verdad? La buena noticia es que octubre llega con opciones ideales para pasar unos días de descanso en compañía de comida tradicional.

Aprovechando el fin de semana largo del 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural, en el municipio bonaerense de Olavarría ya se encuentra preparando la próxima Fiesta de la Torta Frita.

El evento se llevará a cabo específicamente en Loma Negra, una localidad que se encuentra a 14 kilómetros de la capital del partido. Lleva ese nombre haciendo referencia a la emporio de explotación de piedra caliza y de la industria del cemento que fundó Alfredo Fortabat en 1926.

Dónde y cuándo se realiza la Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra

La Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra (también conocida como Villa Alfredo Fortabat) tendrá lugar el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 14 horas. Se trata de la cuarta edición del evento que enaltece al bocado tradicional de la cocina rioplatense, que se prepara con harina de trigo, agua, sal y grasa vacuna y que se debe freír en aceite caliente.

La Fiesta de la Torta Frita se llevará a cabo el próximo domingo 11 de octubre. Foto: Olavarría

Cronograma de actividades y espectáculos en Olavarría

La Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra tendrá múltiples actividades que contará con food-trucks de comida, música con artistas locales, shows y hasta puestos con más de 100 artesanos y emprendedores locales y cerveceros. También habrá otras actividades como:

Estatuas vivientes inflables

Espacios de diversión para los más chicos

Partición del Ensamble del Folklore Municipal

Por otro lado, desde la organización de la Fiesta de la Torta Frita indicaron que cerrará el evento el cantor local, Martín Barraza.

Si bien las actividades artísticas y culturales principales comenzarán a partir de las 14, los puestos de comida ya estarán disponibles a partir de las 12 horas para que las familias puedan acercarse y disfrutarse de un almuerzo a pura gastronomía típica nacional.

Cómo llegar a Loma Negra desde CABA

Loma Negra es una de las ciudades cabecera de Olavarría, partido ubicado en el centro casi sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La ciudad se encuentra a 359 kilómetros de Capital Federal y se puede llegar en automóvil tomando la Ruta Nacional 3. La duración del viaje es de 4 horas y 56 minutos aproximadamente.

Hay que decir que quienes no cuenten con vehículo también podrán ir a Olavarría en transporte público. Para ello, es necesario tomar un bus de larga distancia en Retiro o en Liniers con destino a la ciudad bonaerense. El viaje también tiene una duración de 4 horas.

La ciudad de Loma Negra, donde se celebrará la Fiesta de la Torta Frita, se encuentra a 359 kilómetros de Capital Federal. Foto: Olavarría

El origen de la Fiesta de la Torta Frita en Olavarría: cómo nació la celebración con fines solidarios

La primera Fiesta de la Torta Frita tuvo lugar en septiembre de 2023. Surgió como una iniciativa impulsada por el Comisión de Damas por la Sonrisa de un Niño. Con el correr de los días, se fueron sumando emprendedores, artistas y diversas instituciones locales que vieron con mucho interés participar en el evento.

Así en aquella primera edición estuvieron presentes Bomberos Voluntarios de Olavarría, la asociación de Básquet del Club Loma Negra, miembros de la Casa de Cultura y Turismo, el club Vóley del Club Independiente y también Asociación Cooperadora de la Escuela Nº79.

La importancia de aquel primer encuentro fue de tal que la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen, dictó como de interés cultural a la Fiesta de la Torta Frita.