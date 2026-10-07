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Los jardineros lo tienen claro sobre el jazmín: “Las hojas amarillas se eliminan con sulfato de hierro, un par de cucharadas en la tierra cada 15 días”

Los amantes de las plantas sugieren observar la planta, revisar la tierra y alertar sobre los cuidados necesarios para que esta planta recupere su color y así, favorecer la floración.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes.
El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest
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El jazmín del Cabo es una planta que puede transformar cualquier patio, terraza o balcón con solo su presencia: su perfume inconfundible y su follaje verde brillante son ideales para darle algo de color a la primavera. Sin embargo, cuando las hojas empiezan a perder su color y aparecen amarillentas, es necesario prestar atención a las condiciones en las que está creciendo.

Uno de los primeros motivos más importantes señalados por los expertos en jardinería, tiene que ver con el hierro y la capacidad de absorción de las raíces. El jazmín del Cabo es una especie acidófila y necesita un sustrato con un pH bajo para desarrollarse correctamente.

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes.
El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest

Cuando la tierra se vuelve demasiado alcalina, el hierro puede quedar bloqueado aunque esté presente, provocando la llamada clorosis férrica. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para cuidar la planta?

Por qué las hojas del jazmín se vuelven amarillas y qué le falta a la tierra

Cuando el color amarillento comienza a verse principalmente en las hojas, una de las primeras hipótesis es que la planta sufre de deficiencia de hierro. En estos casos, el problema principal no está en que el suelo carezca de este mineral, sino en que el PH no permite que el jazmín pueda incorporarlo.

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El jazmín del Cabo necesita un medio ácido, con valores cercanos a pH 5-5,5. Si el sustrato se vuelve más alcalino, la disponibilidad del hierro disminuye y el follaje puede perder progresivamente su color verde. El uso continuado de agua alcalina también puede elevar el pH del sustrato con el tiempo.

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes.
Un buen sustrato es fundamental para el desarrollo del jazmín. Foto: Pinterest

Por eso, antes de incorporar cualquier producto, conviene observar el patrón del amarilleo y revisar las condiciones de la planta. Si las hojas amarillas son las más viejas, el origen también puede estar relacionado con otros factores, como un exceso de agua, problemas radiculares o desequilibrios nutricionales. No todas las hojas amarillas indican necesariamente falta de hierro.

Cómo aplicar el sulfato de hierro en la tierra del jazmín: dosis y cuál es la frecuencia del tratamiento

La forma correcta de agregar hierro a la planta y ayudar a acidificar el suelo es sencilla y no requiere de aplicar un producto concentrado en el suelo. De hecho, las dosis dependen de la formulación comercial, el tamaño de la planta y las características del sustrato.

Por eso, si se utiliza sulfato de hierro, lo más seguro es seguir la indicación específica del envase y distribuirlo de manera uniforme sobre la tierra, evitando concentrarse junto al tallo. La aplicación debe acompañarse de un manejo adecuado del pH, porque agregar hierro sin corregir la causa que impide su absorción puede no resolver el problema.

La frecuencia tampoco debería establecerse automáticamente cada 15 días para cualquier jazmín. Un exceso de productos minerales puede alterar el equilibrio del sustrato y perjudicar las raíces. En casos de clorosis, los quelatos de hierro son otra alternativa específica para aportar una forma más fácilmente disponible del nutriente.

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes.
El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest

Guía completa de cuidados para tener un jazmín sano en maceta y tierra

  • Sustrato: elegir una tierra específica para plantas acidófilas. En el caso del jazmín del Cabo, mantener un nivel de acidez adecuado ayuda a mejorar la disponibilidad de los nutrientes.
  • Iluminación: necesita ambientes muy luminosos. Si está dentro de casa, conviene ubicarlo cerca de una ventana, pero protegido del sol directo intenso. En exteriores, la semisombra puede ser una buena alternativa, sobre todo en zonas de temperaturas elevadas.
  • Riego: la tierra debe mantenerse húmeda, pero nunca encharcada. Es fundamental que las macetas tengan orificios de drenaje y retirar el agua que quede acumulada en el plato.
  • Tipo de agua: cuando el agua de red es muy calcárea, es preferible utilizar agua de lluvia o destilada para evitar que el sustrato pierda progresivamente la acidez que necesita la planta.
  • Nutrición: combinar un sustrato adecuado con una fertilización equilibrada favorece el desarrollo del follaje y una floración más abundante.
PlantasJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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