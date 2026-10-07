Los jardineros lo tienen claro sobre el jazmín: “Las hojas amarillas se eliminan con sulfato de hierro, un par de cucharadas en la tierra cada 15 días”

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest

El jazmín del Cabo es una planta que puede transformar cualquier patio, terraza o balcón con solo su presencia: su perfume inconfundible y su follaje verde brillante son ideales para darle algo de color a la primavera. Sin embargo, cuando las hojas empiezan a perder su color y aparecen amarillentas, es necesario prestar atención a las condiciones en las que está creciendo.

Uno de los primeros motivos más importantes señalados por los expertos en jardinería, tiene que ver con el hierro y la capacidad de absorción de las raíces. El jazmín del Cabo es una especie acidófila y necesita un sustrato con un pH bajo para desarrollarse correctamente.

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest

Cuando la tierra se vuelve demasiado alcalina, el hierro puede quedar bloqueado aunque esté presente, provocando la llamada clorosis férrica. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para cuidar la planta?

Por qué las hojas del jazmín se vuelven amarillas y qué le falta a la tierra

Cuando el color amarillento comienza a verse principalmente en las hojas, una de las primeras hipótesis es que la planta sufre de deficiencia de hierro. En estos casos, el problema principal no está en que el suelo carezca de este mineral, sino en que el PH no permite que el jazmín pueda incorporarlo.

El jazmín del Cabo necesita un medio ácido, con valores cercanos a pH 5-5,5. Si el sustrato se vuelve más alcalino, la disponibilidad del hierro disminuye y el follaje puede perder progresivamente su color verde. El uso continuado de agua alcalina también puede elevar el pH del sustrato con el tiempo.

Un buen sustrato es fundamental para el desarrollo del jazmín. Foto: Pinterest

Por eso, antes de incorporar cualquier producto, conviene observar el patrón del amarilleo y revisar las condiciones de la planta. Si las hojas amarillas son las más viejas, el origen también puede estar relacionado con otros factores, como un exceso de agua, problemas radiculares o desequilibrios nutricionales. No todas las hojas amarillas indican necesariamente falta de hierro.

Cómo aplicar el sulfato de hierro en la tierra del jazmín: dosis y cuál es la frecuencia del tratamiento

La forma correcta de agregar hierro a la planta y ayudar a acidificar el suelo es sencilla y no requiere de aplicar un producto concentrado en el suelo. De hecho, las dosis dependen de la formulación comercial, el tamaño de la planta y las características del sustrato.

Por eso, si se utiliza sulfato de hierro, lo más seguro es seguir la indicación específica del envase y distribuirlo de manera uniforme sobre la tierra, evitando concentrarse junto al tallo. La aplicación debe acompañarse de un manejo adecuado del pH, porque agregar hierro sin corregir la causa que impide su absorción puede no resolver el problema.

La frecuencia tampoco debería establecerse automáticamente cada 15 días para cualquier jazmín. Un exceso de productos minerales puede alterar el equilibrio del sustrato y perjudicar las raíces. En casos de clorosis, los quelatos de hierro son otra alternativa específica para aportar una forma más fácilmente disponible del nutriente.

El jazmín necesita cuidados específicos para mantener sus hojas verdes. Foto: Pinterest

Guía completa de cuidados para tener un jazmín sano en maceta y tierra