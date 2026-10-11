Alarma en Vasco da Gama: un jugador sufrió un accidente de auto y se perderá el partido ante Boca por la Sudamericana

Formación de Vasco da Gama ante Botafogo por el Brasileirao. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

La semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama comenzó a calentarse mucho antes del pitazo inicial. A dos días del encuentro de ida en La Bombonera, el conjunto brasileño recibió una noticia inesperada que complica sus planes: el mediocampista Cauan Barros sufrió un accidente automovilístico, fue hospitalizado y quedó descartado para el duelo frente al “Xeneize”.

Según trascendió en medios brasileños, el futbolista sufrió un profundo corte en el pie izquierdo, una lesión que demandará varios días de recuperación. Aunque el volante no venía ocupando un lugar habitual entre los titulares, su ausencia reduce las variantes de un plantel que afrontará una seguidilla de compromisos decisivos y que necesita recambio para sostener la intensidad competitiva.

A la espera del comunicado médico oficial de Vasco da Gama, el cuerpo técnico ya trabaja sin una de sus alternativas para una de las series más importantes de la temporada.

Caucan Barros sufrió un accidente de auto y se perderá el partido ante Boca por la Sudamericana. Foto: Instagram cauanbarros_8

Accidente y baja confirmada: el problema inesperado que golpea a Vasco da Gama

La lesión de Barros llega en un momento especialmente delicado para el conjunto carioca. El mediocampista formaba parte de la rotación del equipo y aparecía como una opción frecuente para reforzar el mediocampo durante los partidos o administrar cargas físicas en un calendario exigente.

La situación obliga al entrenador a replantear algunas variantes de cara al cruce con Boca, que intentará aprovechar el primer partido en condición de local para llegar con ventaja a la revancha en Brasil.

Caucan Barros sufrió un profundo corte en el pie izquierdo que demandará de varios días de recuperación. Foto: Instagram cauanbarros_8

El encuentro de ida se disputará el martes 13 de octubre, a partir de las 21:30 (hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, donde se espera un marco imponente para acompañar al conjunto argentino.

La revancha sigue sin sede: por qué el Maracaná quedó descartado

Mientras ambos equipos ultiman detalles para la semifinal, continúa la incertidumbre respecto del escenario que albergará el partido de vuelta.

La posibilidad de jugar en el Maracaná volvió a frustrarse luego de que la Justicia brasileña revocara la medida cautelar que obligaba a Flamengo y Fluminense a ceder el emblemático estadio para el encuentro continental. De esta manera, Vasco da Gama se quedó nuevamente sin acceso al escenario que pretendía utilizar para recibir a Boca.

Vasco da Gama podría recibir a Boca Juniors en el estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo. Foto: X

Ante este panorama, la alternativa que cobra fuerza es el estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo. Sin embargo, el recinto presenta una característica que podría convertirse en un factor importante dentro de la serie: cuenta con superficie de césped sintético, una condición que suele modificar la dinámica habitual del juego.

Boca pierde a Leandro Paredes y Arruabarrena debe rearmar el mediocampo

Del lado “Xeneize”, las noticias tampoco son las mejores. Boca deberá afrontar la semifinal sin Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto.

El mediocampista campeón del mundo había ingresado en el segundo tiempo, pero debió pedir el cambio poco después por una molestia muscular que finalmente derivó en una lesión de consideración. Su ausencia representa un golpe sensible para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que pierde experiencia, jerarquía y liderazgo en una instancia decisiva.

Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho en el partido ante Instituto. Foto: X @BocaJrsOficial

Frente a este escenario, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como los principales candidatos para ocupar dos lugares en la mitad de la cancha. El tercer puesto sería disputado entre Williams Alarcón y Carlos Palacios, aunque la decisión final dependerá del sistema táctico elegido por el entrenador.

Además, Boca ya arrastraba otra ausencia de peso: Tomás Belmonte, quien sufrió una rotura de meniscos y tiene muy pocas posibilidades de volver a jugar durante el resto de 2026.

Con bajas importantes en ambos planteles, la semifinal de la Copa Sudamericana suma un nuevo condimento. Boca buscará hacerse fuerte en una Bombonera colmada, mientras que Vasco da Gama intentará sobreponerse a los contratiempos para mantener intacto el sueño de alcanzar la final continental.