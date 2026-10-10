Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará 15° en el Gran Premio de Singapur: a qué hora es la carrera este domingo

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Tras abandonar en la carrera sprint, Franco Colapinto no pudo mejorar su sábado al no poder avanzar a Q3 y clasificó 16° de cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, debido a la sanción contra George Russell, el argentino partirá desde la 15° posición.

En el circuito callejero de Marina Bay, el argentino estuvo lejos de la zona de pilotos que avanzan a la última instancia de la qualy y deberá remontar para llegar a la zona de puntos este domingo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Además, en su último intento por bajar su registro, tuvo un choque contra la pared en una de las curvas del circuito asiático. Sin embargo, su auto no sufrió daños y pudo completar la vuelta.

El que sí tuvo una muy buena clasificación fue su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien logró exprimir al máximo su monoplaza para conseguir el séptimo lugar en la largada.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position fue para Max Verstappen, quien está en su mejor momento de la temporada. El cuatro veces campeón del mundo giró en 1:31,373, para sacarle 54 milésimas a Charles Leclerc, con quien compartirá la primera fila.

El top 5 lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Así largarán este domingo en Singapur

1°. Max Verstappen (Red Bull)

2°. Charles Leclerc (Ferrari)

3°. Lewis Hamilton (Ferrari)

4°. Kimi Antonelli (Mercedes)

5°. Lando Norris (McLaren)

6°. Oscar Piastri (McLaren)

7°. Pierre Gasly (Alpine)

8°. Liam Lawson (Racing Bulls)

9°. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10°. Nico Hulkenberg (Audi)

11°. Oliver Bearman (Haas)

12°. Esteban Ocon (Haas)

13°. Carlos Sáinz Jr. (Williams)

14°. Gabriel Bortoleto (Audi)

15°. Franco Colapinto (Alpine)

16°. Fernando Alonso (Aston Martin)

17°. Alexander Albon (Williams)

18°. Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

19°: Sergio Pérez (Cadillac)

20°. Valtteri Bottas (Cadillac)

21°. Isack Hadjar (Red Bull)

22°. George Russell (Mercedes)

Cuándo es y dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Singapur

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en la Argentina mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este es el cronograma completo con horarios argentinos: