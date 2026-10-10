comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará 15° en el Gran Premio de Singapur: a qué hora es la carrera este domingo

El argentino no pudo avanzar a Q3 y tuvo un duro choque contra la pared en una de las curvas del Marina Bay. Fue un sábado negro para las aspiraciones del argentino en el GP asiático.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras abandonar en la carrera sprint, Franco Colapinto no pudo mejorar su sábado al no poder avanzar a Q3 y clasificó 16° de cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, debido a la sanción contra George Russell, el argentino partirá desde la 15° posición.

En el circuito callejero de Marina Bay, el argentino estuvo lejos de la zona de pilotos que avanzan a la última instancia de la qualy y deberá remontar para llegar a la zona de puntos este domingo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Además, en su último intento por bajar su registro, tuvo un choque contra la pared en una de las curvas del circuito asiático. Sin embargo, su auto no sufrió daños y pudo completar la vuelta.

El que sí tuvo una muy buena clasificación fue su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien logró exprimir al máximo su monoplaza para conseguir el séptimo lugar en la largada.

Contenido Recomendado

Por problemas en su Alpine, Franco Colapinto debió abandonar en la sprint del GP de Singapur, que quedó en manos de Max Verstappen

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto se quedó en las puertas de la Q3 y largará 11° en la carrera Sprint del GP Singapur:cómo continúa la actividad en Marina Bay

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position fue para Max Verstappen, quien está en su mejor momento de la temporada. El cuatro veces campeón del mundo giró en 1:31,373, para sacarle 54 milésimas a Charles Leclerc, con quien compartirá la primera fila.

El top 5 lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Así largarán este domingo en Singapur

1°. Max Verstappen (Red Bull)

2°. Charles Leclerc (Ferrari)

3°. Lewis Hamilton (Ferrari)

4°. Kimi Antonelli (Mercedes)

5°. Lando Norris (McLaren)

6°. Oscar Piastri (McLaren)

7°. Pierre Gasly (Alpine)

8°. Liam Lawson (Racing Bulls)

9°. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10°. Nico Hulkenberg (Audi)

11°. Oliver Bearman (Haas)

12°. Esteban Ocon (Haas)

13°. Carlos Sáinz Jr. (Williams)

14°. Gabriel Bortoleto (Audi)

15°. Franco Colapinto (Alpine)

16°. Fernando Alonso (Aston Martin)

17°. Alexander Albon (Williams)

18°. Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

19°: Sergio Pérez (Cadillac)

20°. Valtteri Bottas (Cadillac)

21°. Isack Hadjar (Red Bull)

22°. George Russell (Mercedes)

Cuándo es y dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Singapur

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en la Argentina mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este es el cronograma completo con horarios argentinos:

  • Domingo 11 de octubre, 9.00: carrera principal.
Gran Premio de SingapurFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La Justicia de Brasil le puso fin a la novela:Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana

    La Justicia de Brasil le puso fin a la novela: Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana

  2. Sigue el escándalo:la Federación Portuguesa confirmó la “suspensión preventiva” de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración

    Sigue el escándalo: la Federación Portuguesa confirmó la “suspensión preventiva” de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración

  3. Impactantes imágenes:la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

    Impactantes imágenes: la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

  4. Franco Colapinto se quedó en las puertas de la Q3 y largará 11° en la carrera Sprint del GP Singapur:cómo continúa la actividad en Marina Bay

    Franco Colapinto se quedó en las puertas de la Q3 y largará 11° en la carrera Sprint del GP Singapur: cómo continúa la actividad en Marina Bay

  5. Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.

Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Internacionales

Megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Videos impactantes:la fuerza del huracán Isaías en Estados Unidos

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo