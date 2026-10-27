Boca - River tendrá una pelota especial: la AFA reveló su diseño para el Superclásico

La Argentum Gambeta Derbi, la nueva pelota para el Superclásico Foto: X/@AtaqueFutbolero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó, junto con Adidas, la Argentum Gambeta Derbi, una edición especial de la pelota oficial que tendrá su debut en el Superclásico entre Boca y River, por el Torneo Clausura 2026. Según informó la entidad en su sitio web oficial, el nuevo balón estará reservado para encuentros seleccionados del torneo local.

De esta manera, su utilización no quedará limitada al partido más importante del fútbol argentino, sino que también aparecerá en otros compromisos del campeonato. El nombre elegido para esta versión hace referencia a una de las características más representativas del fútbol nacional: la gambeta. La AFA destacó que se trata de una expresión de creatividad, talento e identidad que distingue al juego argentino dentro de la cancha.

El homenaje al Mundial de 1978 y a los grandes números 10

Uno de los detalles más llamativos de la Argentum Gambeta Derbi es su diseño, que remite a la histórica pelota Tango utilizada durante el Mundial de Argentina 1978. Sin embargo, el nuevo modelo presenta diferencias en su combinación de colores, con una identidad visual propia para esta edición especial.

La Argentum Gambeta Derbi, la nueva pelota para el Superclásico. Foto: X/@AtaqueFutbolero

Otro de los elementos distintivos aparece en uno de los costados del balón, donde se destaca el número 10. El detalle funciona como un homenaje a grandes referentes de la historia del fútbol argentino, entre ellos Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Además, la pelota lleva inscripto un fragmento del Himno Nacional Argentino: “Sean eternos los laureles que supimos conseguir”. La frase refuerza el vínculo entre el diseño, la identidad nacional y la tradición futbolística del país.

Cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura 2026

El estreno de la Argentum Gambeta Derbi tendrá lugar en uno de los encuentros más esperados de la temporada. Boca recibirá a River este domingo 1° de noviembre, a las 15, en La Bombonera, por una nueva edición del Superclásico correspondiente al Torneo Clausura 2026.

Se juega el Superclásico con estreno de pelota. Foto: REUTERS

La iniciativa de la AFA y Adidas combina así una edición especial del balón oficial con una de las citas más emblemáticas del calendario local, en un duelo que volverá a enfrentar a los dos clubes más populares del país.