Stefano Di Carlo se desmarcó del nuevo formato de torneo del fútbol argentino: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Gentileza Ole

Luego de la aprobación del nuevo formato de torneo del fútbol argentino, Stefano Di Carlo apuntó contra la AFA y volvió a desmarcarse del rumbo que lleva en la actualidad.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético. Es una mejora, genera una leve mejora y de hecho es increíble por qué no fue así hace tres años”, explicó el mandamás millonario. Asimismo, profundizó: “Más allá de eso, no resuelve el problema de fondo”.

Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidente de River y de Estudiantes LP Foto: Agencia NA (RiverPlate-EstudiantesLP)

Por otro lado, Di Carlo aclaró que desde River no pidieron que haya diez descensos en una sola temporada. Al respecto, dijo: “No se ha planteado del lado de River los diez descensos directos, ni todo eso que se dijo. Obviamente hay que construir un camino, lo estamos haciendo junto a Estudiantes. Lo presentamos para ir haciendo algo gradual, más formal”.

También hizo referencia a la tradicional frase que utiliza River en los últimos tiempo de “guardia alta”: “Muchas veces se confunde y pareciera que esto es nuevo. Yo y la mayor parte del equipo de la dirigencia actual estamos hace 13 años. Estamos en una situación de guardia alta desde hace más de una década. No es nuevo, sabemos cómo administrarlo”, dijo el mandatario del club de Núñez.

Stefano Di Carlo sobre los arbitrajes en el fútbol argentino.

“Entendemos la preocupación del hincha de River con el arbitraje y nosotros creemos que hay gente muy lógica y profesional”, continuó.

Seguidamente, Di Carlo involucró a Claudio Tapia en las designaciones de las ternas arbitrales: “La responsabilidad es del presidente de AFA. Hay que mirar para arriba. La responsabilidad en cuanto a la transparencia y la competencia en general está puesta ahí”.

Sin conferencia en la previa al Superclásico

River tomó una serie de medidas para demostrar inconformidad con la AFA y, en las últimas horas, se confirmó una nueva medida que extrema su postura contra el manejo del fútbol argentino.

Conferencia de prensa entre Leandro Paredes y Juanfer Quintero Foto: LPF

El Millonario decidió no mandar a ningún jugador a la conferencia de prensa conjunta que organiza la AFA en la previa al Superclásico.

Antes de un partido de tal envergadura, ambos equipos suelen enviar un representante para que hable junto con un colega del acérrimo rival.

Conferencia de prensa de Montiel y Paredes en la previa del Superclásico. Foto: NA

La última vez, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes habían sido los designados para hablar en la previa al partido disputado en abril pasado en el Monumental.