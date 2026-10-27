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El fútbol argentino podría eliminar las dos zonas en 2027: qué cambiaría para los equipos que buscan los playoffs

La propuesta de la AFA contempla eliminar las zonas, implementar un sistema de todos contra todos y definir a los campeones mediante playoffs. Qué pasaría con los clásicos, la tabla anual, los cupos para las copas internacionales y los descensos.

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Por Redacción 26 Deportes
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Los cambios que se proponen para la Liga Profesional de Fútbol en 2027.
Los cambios que se proponen para la Liga Profesional de Fútbol en 2027. Foto: ligaprofesional.ar
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza una modificación del formato de la Liga Profesional a partir de 2027. Aunque la iniciativa todavía debe recibir la confirmación oficial, el proyecto que circula entre los dirigentes propone eliminar las zonas y reemplazarlas por un sistema de todos contra todos durante cada semestre.

De acuerdo con la propuesta, el campeonato mantendría dos competencias principales: el Torneo Apertura, en la primera mitad del año, y el Torneo Clausura, en la segunda. Cada uno tendría una fase regular y una instancia de eliminación directa para definir al campeón.

El objetivo del esquema sería modificar la distribución de los partidos y la clasificación a los playoffs, sin alterar la cantidad de títulos oficiales que se disputan durante la temporada.

Torneo Apertura 2027: cómo se definiría al campeón

El primer torneo del año se jugaría bajo el formato de todos contra todos, con un total de 15 fechas en la fase regular.

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Una vez completada esa instancia, los 16 equipos mejor ubicados en la tabla avanzarían a los playoffs. Desde los octavos de final, los clubes disputarían cruces de eliminación directa hasta llegar a la final y consagrar al campeón del Apertura. De esta manera, la clasificación dependería de la posición obtenida durante la primera fase, mientras que el título se definiría en los mano a mano.

La principal diferencia respecto del sistema por zonas sería que los equipos competirían dentro de una misma tabla durante la fase regular, en lugar de dividirse en grupos.

¿Cómo se jugarán los clásicos el año próximo? Foto: REUTERS

Cómo se jugaría el Torneo Clausura y qué pasaría con los clásicos

El mismo mecanismo se aplicaría durante el segundo semestre, cuando se dispute el Torneo Clausura. En esta etapa, los equipos se enfrentarían con los rivales que no hayan enfrentado durante el Apertura. La excepción estaría dada por los clásicos tradicionales, que volverían a disputarse con la localía invertida respecto del primer encuentro. El Clausura también tendría 15 fechas de fase regular y una definición por playoffs entre los 16 mejores clasificados.

Según el esquema que se analiza, el sistema de rotación de localías continuaría durante la temporada 2028. Así, se alternarían las condiciones de local y visitante para equilibrar los cruces entre los equipos a lo largo de las dos temporadas.

Qué pasaría con la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales

La eliminación de las zonas no implicaría la desaparición de la tabla anual. El proyecto contempla mantener una clasificación acumulada con los puntos obtenidos durante el Apertura y el Clausura.

Esa tabla conservaría su importancia para determinar los puestos de acceso a las copas internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, de acuerdo con los criterios de clasificación vigentes para cada temporada. Además, la propuesta mantendría un campeón anual de la tabla acumulada, por lo que la posición de cada equipo a lo largo del año seguiría teniendo consecuencias deportivas más allá de los títulos definidos mediante playoffs.

Los clásicos en el torneo que se proyecta para el 2027. Foto: NA

Los dirigentes también remarcaron que la cantidad de campeonatos oficiales otorgados por la AFA no cambiaría respecto de la temporada actual, al igual que los cupos para las competencias continentales.

Cuántos descensos habría en el fútbol argentino en 2027

Otro de los puntos centrales del proyecto es la continuidad de los dos descensos desde la Liga Profesional hacia la Primera Nacional.

La iniciativa contempla mantener los dos mecanismos de pérdida de categoría: uno determinado por la tabla de promedios y el otro por la clasificación general de la temporada. De esta forma, la modificación del formato de los torneos no alteraría la cantidad de equipos que perderían la categoría al finalizar el año.

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