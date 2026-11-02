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Gonzalo Montiel cuestionó al árbitro del Superclásico y reclamó cuatro expulsiones para Boca: “No tenía argumentos”

El defensor de River criticó la actuación de Nicolás Ramírez tras la derrota por 1-0 en La Bombonera. Comparó su tarjeta roja con una infracción de Lautaro Blanco y denunció dos penales no sancionados.

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Boca Juniors vs River Plate.
Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS
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Gonzalo Montiel expresó su malestar por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River. El lateral, que fue expulsado durante el segundo tiempo, cuestionó la diferencia de criterios en las sanciones disciplinarias y sostuvo que cuatro futbolistas del Xeneize también debieron recibir la tarjeta roja.

Gonzalo Montiel cuestionó su expulsión y apuntó contra Nicolás Ramírez

Después del encuentro, el defensor habló con la prensa y aseguró que el árbitro no pudo justificar algunas de sus decisiones. “No tenía argumentos, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba”, afirmó. También sostuvo que el juez había condicionado a River durante el partido.

Boca Juniors vs River Plate.
Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS

Una de sus principales críticas estuvo relacionada con la infracción que terminó en su expulsión. Montiel comparó esa acción con una falta anterior de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada, por la que el futbolista de Boca recibió una amonestación.

Blanco hizo la misma jugada y le saca amarilla. Fueron muy similares”, expresó el campeón del mundo, quien consideró que ambas situaciones merecían el mismo criterio disciplinario. El defensor también señaló que River debió recibir dos penales por infracciones sobre Nicolás Otamendi, aunque ninguna de esas acciones fue sancionada por Ramírez.

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El lateral de River enumeró distintas jugadas que, desde su perspectiva, justificaban nuevas expulsiones en el conjunto local.

  • Lautaro Blanco: cuestionó que recibiera una amarilla por una infracción que consideró comparable con la que provocó su propia expulsión.
  • Leandro Paredes: sostuvo que, después de haber sido amonestado, cometió otra falta que merecía una segunda tarjeta amarilla.
  • Lautaro Di Lollo: reclamó un penal sobre Nicolás Otamendi y aseguró que el defensor, que ya estaba amonestado, debió ser expulsado.
  • Alan Velasco: afirmó que simuló una infracción cuando ya tenía una tarjeta amarilla, por lo que también correspondía su expulsión.
Boca Juniors vs River Plate.
Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS

Las declaraciones de Montiel se sumaron a los cuestionamientos que surgieron desde River después de un encuentro en el que el equipo terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y el propio lateral.

“El árbitro estaba en nuestra contra y nos condicionó”, manifestó Montiel, quien dejó en claro que su malestar no estaba relacionado únicamente con la tarjeta roja que recibió, sino también con otras decisiones tomadas durante el partido.

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