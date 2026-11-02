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Arbitraje y VAR en el Superclásico: de Ponzio y Di Carlo a Brito y Azzaro, las críticas y declaraciones que dejó el triunfo de Boca ante River

Las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel y un penal reclamado por River generaron distintas reacciones. Qué dijeron jugadores, entrenadores, dirigentes y otras figuras del fútbol argentino.

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La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera
La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS
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El triunfo de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera, por el Torneo Clausura, quedó atravesado por una discusión que excedió el resultado: el arbitraje de Nicolás Ramírez y el trabajo del VAR, a cargo de Silvio Trucco.

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta, la roja a Gonzalo Montiel y los reclamos por jugadas protagonizadas por Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Lautaro Di Lollo desataron críticas de futbolistas, dirigentes y otras figuras del fútbol argentino.

Ponzio cuestionó las decisiones del árbitro y del VAR

Leonardo Ponzio fue uno de los más críticos. El entrenador de River sostuvo que jugar casi todo el partido con diez hombres condicionó a su equipo, pero puso especial énfasis en la utilización del VAR. “Interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros no interfiere”, afirmó en la conferencia posterior.

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

El técnico pidió que se aplicara el mismo criterio ante infracciones similares al referirse a las patadas de Montiel y Blanco: el primero fue expulsado y el segundo recibió una amarilla.

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Durante el encuentro también se lo vio increpar a Ramírez con un “¿Ya está? ¿Cumpliste?”. Más tarde resumió su postura: “No quiero que me den ni tampoco que me quiten”.

Otamendi y Montiel señalaron las jugadas que consideraron decisivas

Nicolás Otamendi cuestionó la falta de uniformidad entre las tarjetas y apuntó contra la conducción del partido. “Perdió el control del partido”, afirmó, antes de lanzar una frase sobre la competencia: “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

El capitán reclamó que Paredes recibiera una segunda amarilla tras una infracción a Tomás Galván y que se revisara un supuesto penal por un forcejeo de Di Lollo sobre él dentro del área. Al mismo tiempo, admitió que River no consiguió desarrollar el juego que pretendía.

Gonzalo Montiel se concentró en las sanciones disciplinarias. “La jugada de Blanco es igual que la mía”, sostuvo al comparar ambas faltas.

También planteó que Paredes y otros jugadores de Boca merecieron sanciones diferentes, y dijo que el árbitro no le dio fundamentos convincentes sobre sus decisiones. El lateral reconoció que River tenía aspectos futbolísticos por corregir, más allá de sus cuestionamientos.

Di Carlo y D’Onofrio trasladaron las críticas a las redes sociales

El presidente de River, Stefano Di Carlo, publicó un mensaje en X después del partido: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores”.

También sostuvo que, a su juicio, se estaba perjudicando al fútbol argentino. Su reacción profundizó el reclamo que ya había expresado sobre la transparencia arbitral durante la semana previa.

Rodolfo D’Onofrio, expresidente de la institución, fue más lejos: “Qué ladrones que son”. Después recordó un penal que River había reclamado en el Superclásico anterior y, tras el encuentro, señaló como ejemplos el posible penal sobre Otamendi y la segunda amarilla que pedían para Paredes.

Jorge Brito apuntó contra la AFA y Flavio Azzaro cuestionó el arbitraje del Superclásico

Jorge Brito, expresidente de River, también se sumó a las críticas por el arbitraje de Nicolás Ramírez. A través de su cuenta de X, cuestionó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a Federico Beligoy y al VAR por las decisiones que marcaron el triunfo de Boca.

Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”, escribió el exdirigente.

Por su parte, Flavio Azzaro también manifestó su disconformidad durante una transmisión de AZZ y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las polémicas arbitrales para la conducción del fútbol argentino.

Esto va a marcar a Chiqui Tapia. Le das de comer a todos los que dicen que está arreglado”, sostuvo el periodista, en referencia a las sospechas que generan las decisiones arbitrales.

Azzaro también fue contundente al analizar el desarrollo del encuentro: “Mi sensación es que fue claramente perjudicado River”. Sus declaraciones se sumaron a los reclamos de jugadores, entrenadores y dirigentes que cuestionaron la actuación de Ramírez y la intervención del VAR.

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