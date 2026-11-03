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Qué puede pasar con el arquero que le dio el rodillazo mortal a Jesús de Miguel: la investigación de la Policía, el acta del árbitro y la postura del fiscal

El arquero del Andorra, Jesús Owono, vio la tarjeta roja tras el impacto en el último minuto contra el delantero del Tenerife y regresó al césped al advertir la gravedad del cuadro; qué pasa si la familia denuncia por homicidio imprudente y qué partidos se suspendieron en la Copa del Rey.

Redacción 26 Deportes
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Jesús de Miguel murió tras el choque
Jesús de Miguel murió tras el choque. Foto: REUTERS
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El fútbol está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes luego de sufrir un grave choque con el arquero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido que estaba empatado 2-2 y que debió suspenderse tras el incidente. El futbolista había sido trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El episodio ocurrió en el último minuto del encuentro, cuando ambos equipos buscaban quedarse con la victoria. De Miguel corrió para disputar una pelota que caía cerca del círculo central, mientras que Owono salió de su área para despejarla. En ese momento, la rodilla del arquero impactó con fuerza contra el pecho del delantero, que cayó inmediatamente al césped.

La gravedad de la situación generó una rápida reacción de los jugadores de ambos equipos, que solicitaron la asistencia médica. Owono, que había sido expulsado por la acción, también regresó al campo al advertir el estado del futbolista.

Los servicios de emergencia retiraron a De Miguel en camilla y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

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Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel
Murió a los 30 años el futbolista español Jesús de Miguel

La Policía Nacional investiga el choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel

El caso quedó en manos de la Policía Nacional, que investiga las circunstancias del impacto bajo supervisión judicial. El acta arbitral ya fue publicada y establece que Owono fue expulsado por impactar sobre un adversario con uso de fuerza excesiva mientras disputaban la pelota. El árbitro también dejó constancia de que el encuentro fue suspendido de común acuerdo entre las partes.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que es muy difícil que el episodio derive en una causa penal. En declaraciones a la agencia EFE, explicó que el golpe ocurrió durante una acción de juego y recordó que la doctrina del Tribunal Supremo establece que las lesiones producidas en el ámbito deportivo no suelen ser punibles, salvo que exista una agresión ajena a la práctica del deporte.

Por su parte, el Comité de Disciplina Deportiva deberá analizar si la intervención del arquero fue una acción peligrosa o temeraria y si existió alguna intención de provocar daño.

Qué puede pasar si la familia del futbolista denuncia

La familia de Jesús de Miguel podría presentar una denuncia para que se investigue una eventual responsabilidad penal por lo ocurrido. En ese escenario, el fiscal consideró que, como máximo, podría analizarse un posible homicidio por imprudencia menos grave, siempre que se acrediten los elementos necesarios.

Sánchez-Jáuregui diferenció entre una acción propia de un deporte de contacto y una agresión deliberada. Según explicó, el fútbol permite los choques entre jugadores, pero eso no significa que cualquier nivel de violencia esté justificado.

También señaló que sería diferente el caso de una agresión intencional, como un codazo dirigido a lesionar a un rival con el juego detenido. En este episodio, en cambio, el análisis deberá centrarse en las características de la jugada y las circunstancias del impacto.

Murió el futbolista de España Jesús de Miguel a los 30 años tras un choque con un arquero en pleno partido
El delantero del Tenerife había sufrido un fuerte golpe durante el partido ante Andorra, perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia a un hospital. Foto: CD Tenerife

La apertura de una investigación judicial no implica que exista responsabilidad penal del arquero. Según fuentes judiciales citadas por EFE, las muertes de origen no natural requieren actuaciones de oficio para esclarecer sus circunstancias.

Suspendieron partidos de la Copa del Rey por la muerte de Jesús de Miguel

La muerte del delantero tuvo consecuencias inmediatas en el calendario del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció inicialmente la suspensión de dos encuentros de la Copa del Rey: Anaitasuna-Alavés y CD Pamplona-Eibar.

También quedó aplazado el partido entre Celta de Vigo y Espanyol, correspondiente a la Copa de la Reina, además de la presentación oficial en Almendralejo del encuentro de la selección española sub-21 frente a Japón.

Posteriormente, la RFEF amplió la suspensión de sus competiciones durante tres jornadas, por lo que los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina previstos para el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre quedaron aplazados.

La entidad informó que comunicará próximamente las nuevas fechas y los horarios de los partidos suspendidos.

Los partidos de Champions League se jugarán con un minuto de silencio

  • A diferencia de los encuentros de las copas nacionales, los compromisos de los equipos españoles por la Champions League se mantienen según lo previsto.
  • Atlético de Madrid, Villarreal y FC Barcelona saldrán a la cancha este martes en una jornada importante para sus aspiraciones de alcanzar el top 8 de la competición.
  • Sin embargo, los encuentros tendrán un homenaje especial: se realizará un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel antes del inicio de cada partido.
FútbolEspañaMuerte
Redacción 26 Deportes
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