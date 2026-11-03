En 1939, un hombre escondió una botella con un mensaje en el desierto de Neuquén: 60 años después, apareció durante una excavación

En 1939, un hombre arrojó una botella con un mensaje al desierto de Neuquén. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

En 1939, cuando Neuquén todavía era una pequeña ciudad rodeada de médanos y calles de arena, un hombre decidió dejar un mensaje para personas que aún no habían nacido. Lo escribió sobre un papel, lo introdujo en una botella de vidrio y lo dejó oculto en aquel paisaje desértico. Durante seis décadas, nadie supo de su existencia. Hasta que, en 1999, unos trabajadores realizaron un inesperado descubrimiento durante las refacciones de un histórico edificio: una carta que había esperado 60 años para ser leída.

El misterioso hallazgo de una botella de 1939 en la Casa de Gobierno de Neuquén

El descubrimiento ocurrió durante las obras de recuperación del histórico casco de la Casa de Gobierno de Neuquén. Mientras realizaban trabajos de restauración, los operarios encontraron diversos objetos antiguos, entre ellos argollas, herraduras, elementos utilizados para alambrados y viejos recipientes de tinta.

El descubrimiento ocurrió durante las obras de recuperación del histórico casco de la Casa de Gobierno de Neuquén. Foto: masneuquen

Sin embargo, una botella de una antigua bebida llamó especialmente la atención. En su interior había un papel que, pese al tiempo transcurrido, conservaba un mensaje legible. El recipiente había permanecido oculto desde 1939, cuando la ciudad presentaba un aspecto muy diferente al actual.

Según reconstruyó Diario Río Negro, el autor había elegido una extraordinaria manera de comunicarse con el futuro. No lanzó su botella al océano, como suele ocurrir en las historias de náufragos, sino que confió su mensaje a los médanos de la Patagonia argentina.

Quién era Humberto Ligaluppi, el hombre que escribió una carta para el futuro

Detrás del mensaje estaba Humberto Argentino Ligaluppi, un fotógrafo policial que también cultivaba el dibujo, la música, poesía y pintura. Había llegado desde la ciudad bonaerense de 9 de Julio y desarrollaba su trabajo en una región donde las distancias y las condiciones de vida podían resultar difíciles.

Humberto Argentino Ligaluppi era un fotógrafo policial que también cultivaba el dibujo, la música, poesía y pintura. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Ligaluppi tenía 43 años cuando escribió la carta, fechada el 5 de abril de 1939. Aunque trabajaba para la Policía, sus intereses iban mucho más allá de esa profesión. Era un hombre autodidacta, aficionado a la literatura y preocupado por dejar testimonio de su época.

Su hija Ibel recordó, en una entrevista publicada por Página/12 en 1999, que su padre leía muchísimo, tocaba el violín y realizaba caricaturas. También conservaba fotografías y pinturas que reflejaban su sensibilidad artística. Lo que su familia desconocía era que había escondido una carta destinada a sobrevivirlo.

Qué decía el mensaje encontrado después de 60 años bajo tierra

El texto comenzaba con una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo. Su autor quería que, cuando ya no quedaran rastros de quienes vivían entonces, alguien pudiera recuperar un testimonio de aquellos años difíciles.

La carta describía las complicaciones que enfrentaban los empleados policiales destinados a Neuquén. Foto: masneuquen

La carta describía las complicaciones que enfrentaban los empleados policiales destinados a Neuquén. También expresaba el deseo de que las generaciones futuras encontraran condiciones de vida mejores. No era simplemente una curiosidad: era el testimonio personal de alguien que imaginaba un porvenir distinto.

El documento incluía nombres de autoridades y trabajadores de la época, entre ellos el gobernador Enrique Piloto y el jefe policial Cornelio Giménez. Ligaluppi también se identificaba como responsable del escrito, lo que permitió reconstruir su historia y conocer las circunstancias que rodearon aquella decisión.

De los médanos de 1939 a la ciudad actual: el legado de una botella enterrada

Cuando Ligaluppi escribió su mensaje, Neuquén todavía conservaba características de un pequeño asentamiento patagónico. Las calles de arena, los desplazamientos a caballo y la presencia de dependencias militares formaban parte de la vida cotidiana de una población que comenzaba a transformarse.

Cuando Ligaluppi escribió su mensaje, Neuquén todavía conservaba características de un asentamiento patagónico. Foto: turismo.neuquen.gob.ar

El fotógrafo murió 8 años después de escribir la carta, sin conocer el destino de su mensaje. Su familia tampoco sabía que existía aquella botella. El hallazgo de 1999 permitió recuperar una íntima parte de su historia y conectar dos generaciones separadas por seis décadas.

Hoy, 87 años después de aquel gesto, la historia conserva una particularidad conmovedora: un hombre que se sentía lejos de su hogar encontró una forma de hablarles a desconocidos del futuro. No necesitó grandes monumentos ni documentos oficiales. Le alcanzaron una botella, una hoja de papel y la esperanza de que alguien, algún día, encontrara sus palabras.