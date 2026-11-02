“Puede ser”: la llamativa respuesta de Nicolás Ramírez a Otamendi por la expulsión que reclamó para Paredes

Nicolás Otamendi y Leandro Paredes durante el Superclásico. Foto: EFE

La polémica por el arbitraje del Superclásico entre Boca y River sumó un nuevo episodio luego de que se conociera un diálogo entre Nicolás Ramírez y Nicolás Otamendi.

El defensor del Millonario le reclamó al juez por no haber expulsado a Leandro Paredes, quien cometió una infracción cuando ya tenía tarjeta amarilla. La respuesta del árbitro fue breve, pero llamó la atención: “Puede ser”.

Qué le dijo Nicolás Ramírez a Otamendi por la falta de Paredes

Las cámaras de ESPN registraron el intercambio entre ambos protagonistas. Otamendi cuestionó directamente la decisión de Ramírez de no mostrarle una segunda amarilla al capitán de Boca.

“En la falta de ahí de Paredes ya tenía amarilla. ¡Doble amarilla era! Lo tendrías que haber echado a Paredes”, le reprochó el defensor. Lejos de rechazar el planteo, Ramírez respondió “Puede ser”, acompañado de un movimiento de cabeza.

Aunque sus palabras no constituyen una admisión explícita de un error, dejaron abierta la interpretación sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro.

La acción ocurrió cuando Paredes intentó recuperar una pelota ante Tomás Galván y terminó derribando al futbolista de River con una barrida. El mediocampista de Boca ya había sido amonestado durante el primer tiempo, por lo que una nueva tarjeta amarilla habría significado su expulsión. Sin embargo, el árbitro decidió no volver a sancionarlo disciplinariamente.

Las otras decisiones arbitrales que generaron polémica en Boca-River

El reclamo por Paredes no fue el único cuestionamiento de River durante el Superclásico disputado en La Bombonera. A los ocho minutos, Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja luego de una revisión del VAR por una infracción sobre Miguel Merentiel.

Más tarde, a los 79 minutos, Gonzalo Montiel también fue expulsado por una entrada contra Lautaro Blanco. La decisión provocó nuevas protestas porque, poco antes, el futbolista de Boca había cometido una infracción sobre Tobías Andrada y solamente había recibido una amarilla.

La roja a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

Tras el encuentro, Otamendi cuestionó el criterio utilizado por el árbitro: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”.

El capitán de River también reclamó un posible penal que no fue sancionado y manifestó su malestar por las diferencias de criterio arbitral. “Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara”, expresó.

A los cuestionamientos se sumó Leonardo Ponzio, quien también increpó a Ramírez por las expulsiones. El diálogo difundido entre el árbitro y Otamendi volvió a poner el foco sobre una actuación que dejó fuertes discusiones después del Superclásico.