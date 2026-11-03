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El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel: “No hay palabras”

El capitán de la Selección Argentina expresó su tristeza por el fallecimiento del delantero del Tenerife de 30 años que sufrió un fuerte golpe en el pecho durante un partido por la segunda división de España.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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El futbolista argentino despidió a Jesús de Miguel.
El futbolista argentino despidió a Jesús de Miguel. Foto: REUTERS
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Lionel Messi expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que falleció después de sufrir un fuerte choque con el arquero rival durante un partido entre Tenerife y Andorra por la segunda división de España. A través de sus historias de Instagram, el capitán de la Selección Argentina compartió un mensaje dedicado a la familia y los amigos del delantero.

No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió Messi en una historia de Instagram. El mensaje llegó pocas horas después de que Tenerife confirmara oficialmente el fallecimiento de De Miguel, quien permanecía internado desde el lunes tras el sufrido en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Lionel Messi despidió a Jesús de Miguel futbolista español del Tenerife que murió a los 30 años
La muerte del futbolista español de 30 años causó conmoción en el fútbol mundial. Foto: Captura de pantalla

Cómo fue el accidente que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra cuando el marcador estaba igualado 2 a 2. De Miguel fue a disputar una pelota dividida con el arquero Jesús Owono y recibió un fuerte impacto en el pecho.

Tras la colisión, el delantero quedó tendido sobre el césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los servicios médicos ingresaron para asistirlo y el partido fue suspendido mientras era trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Durante la madrugada, Tenerife informó que su estado neurológico había empeorado. Finalmente, el club confirmó que Jesús de Miguel falleció a las 8 de la mañana de este martes.

Los mensajes de Nico Paz y los clubes españoles por la muerte del futbolista

Messi no fue el único argentino que expresó su tristeza. Nico Paz, futbolista de la Selección argentina que pasó por las divisiones inferiores del Tenerife, también publicó un mensaje de despedida. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió.

El Real Madrid y la Real Federación Española de Fútbol también transmitieron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del delantero. Por su parte, el Tenerife expresó su pesar mediante un comunicado y acompañó el pedido de la familia de respetar su privacidad.

La institución española agradeció las muestras de apoyo recibidas y confirmó oficialmente el fallecimiento del jugador. Mientras tanto, las expresiones de dolor continuaron multiplicándose entre los protagonistas del fútbol internacional.

Lionel MessiFútbolMuerte
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