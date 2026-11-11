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Ni veneno ni trampas: el extraño truco para ahuyentar ratones con orina de zorro

La idea de espantar roedores con el olor de un depredador parece sencilla, pero las pruebas disponibles muestran resultados desiguales.

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Un zorro y un ratón se miran fijamente.
Imagen ilustrativa. La orina de zorro como repelente natural contra ratones. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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La orina de zorro para ahuyentar ratones se presenta como una alternativa natural para mantenerlos alejados de las viviendas. Sin embargo, varias investigaciones científicas muestran que los olores de depredadores no siempre consiguen ahuyentar a los roedores, especialmente cuando estos conocen el territorio.

Los resultados de estos estudios permiten entender las limitaciones de este método y cuáles son las medidas más recomendadas para proteger el hogar.

¿La orina de zorro realmente funciona para ahuyentar ratones?

La propuesta consiste en aprovechar el instinto de supervivencia de los roedores. Como los zorros son depredadores naturales de pequeños mamíferos, se supone que detectar su olor debería provocar una respuesta de miedo y hacer que los ratones abandonen el lugar.

Sin embargo, percibir un peligro no significa necesariamente huir. La respuesta depende de factores como la especie, la familiaridad con el ambiente y la disponibilidad de alimento y refugio.

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Ratas. Foto Unsplash
Un zorro y un ratón se miran fijamente.
Imagen ilustrativa. La orina de zorro como repelente natural contra ratones. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los productos comercializados con olores de depredadores buscan reproducir esa señal de amenaza. Aunque existen formulaciones registradas en Estados Unidos, la evidencia disponible no permite garantizar que la orina de zorro elimine una infestación doméstica.

Qué dicen los estudios científicos sobre los olores de depredadores

Una investigación publicada en abril de 1993 en el Journal of Chemical Ecology examinó si determinados olores podían proteger semillas de garbanzo del consumo por ratones.

Los científicos utilizaron compuestos sintéticos que imitaban olores de armiño y de heces de zorro. El compuesto asociado al zorro, aplicado a una concentración del 1%, proporcionó cierta protección frente a ratones de laboratorio.

Sin embargo, los ratones silvestres resultaron menos afectados y parecían recordar el olor durante menos tiempo. Además, el ensayo utilizó una imitación química del olor de las heces de zorro, por lo que sus resultados no prueban directamente la eficacia de la orina.

En junio de 2018, otro estudio publicado en Scientific Reports evaluó nueve olores de depredadores, incluida la orina de zorro, en una colonia de ratas silvestres. Los animales podían elegir entre compartimentos con alimento, uno de ellos impregnado con el olor experimental.

La orina de zorro como repelente de ratones. Foto: Unsplash

Las ratas continuaron buscando comida sin evitar los sectores tratados. Los investigadores tampoco identificaron aumentos significativos en las conductas de miedo.

El estudio examinó una única colonia, estimada previamente en unos 40 a 50 ejemplares. Por eso, sus conclusiones no pueden extenderse automáticamente a todos los ratones ni a cualquier vivienda.

Cómo evitar que los ratones entren a casa sin depender de repelentes naturales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan concentrarse en tres medidas: bloquear los accesos, eliminar las fuentes de alimento y colocar trampas cuando ya existen roedores.

Un dato importante es que los ratones pueden ingresar por aberturas de apenas 6 milímetros de diámetro, aproximadamente el grosor de un lápiz. Por eso, conviene revisar los espacios alrededor de cañerías, puertas, ventanas y electrodomésticos.

También se aconseja conservar los alimentos en recipientes resistentes con cierre hermético, retirar residuos y evitar dejar comida para mascotas durante la noche.

Cuando se detectan señales de actividad, los CDC recomiendan trampas mecánicas adecuadas para la especie, colocadas junto a las paredes y fuera del alcance de niños y mascotas.

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