Luego de la reunión entre Trump y Milei, cayeron los bonos y las acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta 8%

Esta baja se registró tras los dichos del presidente estadounidense al advertir que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acciones, NA

Un fuerte derrumbe de las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street se registró tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, al advertir que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Las acciones argentinas registraron bajas de hasta 10%, luego de la frase de Trump durante la reunión con Milei en la Casa Blanca. Supervielle (-9,1%), Galicia (-6%) y Loma Negra (-6%) obtuvieron las mayores pérdidas.

En cuanto a títulos públicos, el AL29 cayó -10,3% y el AL35 -7,4%. El resto de los bonos registraron pérdidas de hasta 8%.

La confianza de Scott Bessent de cara a las legislativas

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, se mostró confiado de que el gobierno de Javier Milei “tendrá un gran resultado en las elecciones” legislativas.

“Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones; este acuerdo tiene que ver con políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas”, expresó el funcionario estadounidense al participar en la Casa Blanca del almuerzo entre las comitivas de Estados Unidos y Argentina.

Scott Bessent. Foto: EFE

“Volver a las políticas fallidas del peronismo generará que Estados Unidos reconsidere la situación”, completó.

Los dichos del funcionario se dieron en consonancia a las declaraciones posteriores de Donald Trump, quien condicionó la ayuda estadounidense a los resultados electorales.

El elogio de Trump a Milei

Trump advirtió hoy que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió Trump al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca.

Trump sostuvo que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”, al remarcar que “es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

“Pensamos que (Milei) va a vencer. Si él no vence, no perderemos el tiempo. Porque seguramente llegará alguien con una filosofía que no hará a Argentina grande de nuevo”, dijo y ratificó que “si pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina”.

Trump elogió a Milei, de quien dijo que hizo “una carrera extraordinaria” y le recomendó que “siga sus principios porque tiene razón y está haciendo lo correcto”.

“Todo el mundo sabe que está haciendo lo correcto, pero tenemos esta cultura enferma de extrema izquierda que quiere montar una mala imagen de él”, señaló.