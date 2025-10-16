Beneficios de ANSES para jubilados y pensionados: los descuentos de hasta el 20% disponibles en octubre 2025

Solo con usar la tarjeta donde se acredita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a descuentos en perfumerías, supermercados y productos de limpieza, además de aprovechar los reintegros que ofrecen los bancos adheridos. Los detalles en la nota.

ANSES. Foto: Canal 26

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán una serie de descuentos durante octubre en todo el país. Estos beneficios estarán activos en cientos de negocios para que los usuarios puedan aprovechar los beneficios.

Con solo utilizar la tarjeta donde se deposita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a beneficios en perfumerías, supermercados y limpieza, además de los reintegros de los bancos adheridos.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

El programa Beneficios ANSES le brinda a sus beneficiarios un 10% de descuento en compras de supermercados y un 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza. Para acceder a estos beneficios, que están disponibles en más de 7 mil locales, solo se necesita utilizar la tarjeta de débito vinculada al banco de cobro.

Descuentos en supermercados. Foto: Unsplash.

Por otro lado, quienes cobren su jubilación o pensión en Banco Nación, tendrán un 5% de reintegro, con un límite mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO. Los supermercados adheridos son Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Además, Banco Galicia brinda beneficios especiales para jubilados: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de hasta $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Jubilaciones de ANSES en octubre

Con la actualización de este mes, los jubilados percibirán los siguientes montos:

Haber mínimo : $326.298,38

Haber máximo : $2.195.679,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.039

Cuándo cobro la jubilación de ANSES

Los pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se realizarán según el último número del DNI:

0: 8 de octubre

1: 9 de octubre

2: 9 de octubre

3: 13 de octubre

4: 14 de octubre

5: 15 de octubre

6: 16 de octubre

7: 17 de octubre

8: 20 de octubre

9: 21 de octubre

Para quienes cobran un monto más elevado que el haber mínimo: