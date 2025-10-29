Aumento del subte: cómo viajar gratis y aprovechar los grandes reintegros que ofrecen las billeteras virtuales

Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá brindan beneficios para reducir significativamente el gasto mensual. Las promociones cuentan con topes mensuales y condiciones específicas que varían según la entidad. Conócelos dentro de la nota.

El subte aumentará un 4,1% a partir de noviembre de 2025. Foto: GCBA.

A partir de noviembre de 2025, la tarifa del subte aumentará un 4,1% y pasará a costar $1.157. Frente a esta situación, muchos argentinos comienzan a buscar diferentes formas para viajar gratis en el transporte público.

En este contexto, billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá ofrecen beneficios para reducir significativamente el gasto mensual. La modalidad para ahorrar es el reintegro del costo del viaje.

A través de este método, el pasajero paga el boleto normalmente y luego recibe una devolución parcial o total en su cuenta o resumen, lo que representa un ahorro significativo.

Las billeteras virtuales ofrecerán grandes reintegros al pagar el subte. Foto: GCBA.

Estas promociones cuentan con topes mensuales y condiciones específicas que varían según la entidad, por lo que es importante conocerlas para maximizar el beneficio durante su vigencia.

Las promociones que permiten viajar gratis o con grandes reintegros con las billeteras virtuales dependen esencialmente de que el usuario pague con tecnología NFC o mediante códigos QR en los medios habilitados.

La mayoría requiere que el pago se realice con tecnología NFC, que permite el pago sin contacto acercando el celular o la tarjeta al lector del transporte. En algunos casos, es posible usar QR generados desde las aplicaciones.

Requisitos básicos para viajar gratis en subte

Contar con fondos suficientes en la cuenta de la billetera virtual o tener asociadas tarjetas de débito o crédito activas.

Poseer un teléfono móvil con capacidad NFC para pagos sin contacto o acceso al lector QR/NFC habilitado en el transporte.

Tener instalada la aplicación de la billetera virtual (Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá) y contar con la cuenta verificada.

Mercado Pago, Modo, Naranja X y Ualá ofrecen reintegros del 90% y 100% en pagos de subte. Foto: NA (Damián Dopacio)

Las promociones suelen ser válidas en el subte de Buenos Aires y en los colectivos de las líneas que cuentan con la tecnología habilitada para pagos directos por celular o tarjeta.

Viajes gratis en el subte: los topes de reintegro de cada billetera virtual