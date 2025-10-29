Aumento del subte: cómo viajar gratis y aprovechar los grandes reintegros que ofrecen las billeteras virtuales

Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá brindan beneficios para reducir significativamente el gasto mensual. Las promociones cuentan con topes mensuales y condiciones específicas que varían según la entidad. Conócelos dentro de la nota.
miércoles, 29 de octubre de 2025, 17:05
El subte aumentará un 4,1% a partir de noviembre de 2025.
El subte aumentará un 4,1% a partir de noviembre de 2025.

A partir de noviembre de 2025, la tarifa del subte aumentará un 4,1% y pasará a costar $1.157. Frente a esta situación, muchos argentinos comienzan a buscar diferentes formas para viajar gratis en el transporte público.

En este contexto, billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá ofrecen beneficios para reducir significativamente el gasto mensual. La modalidad para ahorrar es el reintegro del costo del viaje.

A través de este método, el pasajero paga el boleto normalmente y luego recibe una devolución parcial o total en su cuenta o resumen, lo que representa un ahorro significativo.

Las billeteras virtuales ofrecerán grandes reintegros al pagar el subte.

Estas promociones cuentan con topes mensuales y condiciones específicas que varían según la entidad, por lo que es importante conocerlas para maximizar el beneficio durante su vigencia.

Las promociones que permiten viajar gratis o con grandes reintegros con las billeteras virtuales dependen esencialmente de que el usuario pague con tecnología NFC o mediante códigos QR en los medios habilitados.

La mayoría requiere que el pago se realice con tecnología NFC, que permite el pago sin contacto acercando el celular o la tarjeta al lector del transporte. En algunos casos, es posible usar QR generados desde las aplicaciones.

Requisitos básicos para viajar gratis en subte

  • Contar con fondos suficientes en la cuenta de la billetera virtual o tener asociadas tarjetas de débito o crédito activas.
  • Poseer un teléfono móvil con capacidad NFC para pagos sin contacto o acceso al lector QR/NFC habilitado en el transporte.
  • Tener instalada la aplicación de la billetera virtual (Mercado Pago, Modo, Naranja X o Ualá) y contar con la cuenta verificada.
Subte; transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)
Mercado Pago, Modo, Naranja X y Ualá ofrecen reintegros del 90% y 100% en pagos de subte.

Las promociones suelen ser válidas en el subte de Buenos Aires y en los colectivos de las líneas que cuentan con la tecnología habilitada para pagos directos por celular o tarjeta.

Viajes gratis en el subte: los topes de reintegro de cada billetera virtual

  • Mercado Pago: ofrece un reintegro del 90% pagado mediante código QR con un tope mensual de $10.000.
  • Modo: ofrece 100% de reintegro con un tope de $15.000 mensuales para pagos con QR o contacto NFC.
  • Naranja X: ofrece un 100% de reintegro en viajes en subte y colectivos pagando con NFC desde el celular hasta un tope mensual aproximado de $40.000.
  • Ualá: ofrece hasta el 100% de reintegro en el valor del pasaje, con un tope mensual que puede llegar a $15.000 o incluso $20.000, según la promoción vigente.