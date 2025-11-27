Pensiones No Contributivas para madres de 7 hijos en riesgo: qué hacer ante una suspensión de ANSES

Desde los requisitos para acceder a la PNC hasta el monto que recibirán en diciembre las beneficiarias, todos los detalles de una pensión que es mensual y vitalicia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Foto: NA.

Aunque la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 hijos es mensual y vitalicia, con un monto equivalente al de una jubilación mínima, hay situaciones en las que el beneficio puede ser dado de baja por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Uno de los motivos por los cuales se puede perder esta pensión tiene que ver con que es incompatible con el trabajo formal, tanto de la titular como de su cónyuge.

Pensión no Contributiva para madres de 7 hijos. Foto: ANSES

ANSES puede dar de baja la pensión si la beneficiaria comienza a trabajar en relación de dependencia o si contrae matrimonio con una persona que cuente con empleo registrado. En estos casos, se considera que el grupo familiar ya cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Cabe recordar que este beneficio vitalicio es incompatible con otras prestaciones previsionales, como jubilaciones, pensiones contributivas o no contributivas, y asignaciones familiares.

Qué hacer ante la suspensión de una PNC por parte de ANSES

Las mujeres afectadas por la suspensión de su Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos deben dirigirse a la Defensoría del Pueblo local, donde se brinda asesoramiento gratuito y se puede evaluar si corresponde iniciar un reclamo formal o solicitar una revisión del caso ante ANSES.

El monto de la PNC para madres de 7 hijos en diciembre 2025

Teniendo en cuenta que el monto de la PNC para madres de 7 hijos es equivalente al de la jubilación mínima y que en diciembre se aplicará un aumento, el haber mensual se elevará a $340.879,59. Además, el siguiente mes se pagará nuevamente el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, lo cual lleva el total a $581.319,38.

Las beneficiarias podrán verificar su nueva liquidación a partir del 9 de diciembre mediante el sitio web oficial de ASES.

Los requisitos para acceder a una PNC para madres de 7 hijos