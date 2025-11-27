ANSES confirmó un aumento del 2,3% para jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobra en diciembre 2025

El incremento se suma al aguinaldo y al bono destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo. El calendario, a continuación.

ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se pagarán en diciembre de 2025, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en la inflación establecida por el DNU 274/24. Este incremento se suma al medio aguinaldo y al bono de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo.

Además, el ajuste de diciembre se convierte en uno de los más importantes del último tramo del año, ya que se combina con pagos extraordinarios que buscan compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

ANSES

De esta forma, millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán un refuerzo que resulta clave para las fiestas de fin de año y para el cierre de 2025.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

Con el incremento del 2,34%, los haberes previsionales quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima

Sin extras: $340.879,59

Con aumento + medio aguinaldo + bono: $581.319,38

Si se suma solo el bono de $70.000, queda en: $410.879,59

Jubilación máxima

$2.293.796,92

Prestaciones vinculadas

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67

PNC (Pensiones No Contributivas): $310.132,44

PBU (Prestación Básica Universal): $155.936,86

ANSES

AUH y asignaciones: cuánto se cobra desde diciembre 2025

El incremento del 2,34% también impacta en otras prestaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89

Asignación por Embarazo (AUE): $122.443,89

Asignación por hijo – SUAF (primer tramo): $61.252

Cronograma de pagos ANSES para diciembre 2025

Los pagos se iniciarán a partir del 9 de diciembre, según cada grupo de beneficiarios:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: del 9 al 16 de diciembre, según terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes superiores: del 17 al 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 12 de diciembre.

AUH, AUE y Asignaciones Familiares: del 9 al 22 de diciembre, según terminación de DNI.

Confirmaron los grupos de ANSES que reciben el aguinaldo en diciembre 2025

La llegada de diciembre 2025 representa el pago de la segunda cuota del aguinaldo del año. Si bien muchos trabajadores reciben este pago extra, hay una duda alrededor delos beneficiarios de ANSES que deben recibir o no este dinero.

Para los titulares de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el aguinaldo corresponde solo dentro de algunos grupos.

Los únicos beneficiados que recibirán un monto extra junto a los haberes de diciembre 2025 son:

Jubilados y pensionados .

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El calendario de pagos de ANSES para estos grupos comienza el próximo miércoles 10 de diciembre. Allí, estas personas recibirán el haber mensual, el bono de $70.000 en caso de que corresponda y el aguinaldo.