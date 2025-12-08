Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios para el feriado de este lunes 8 de diciembre

La billetera digital del Banco Provincia renueva su oferta de descuentos y promociones con rebajas en supermercados, librerías y comercios adheridos, además de beneficios exclusivos para usuarios bonaerenses. Los detalles.

Descuentos con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

De cara al último tramo del año, Banco Provincia vuelve a posicionar a Cuenta DNI como una de las billeteras digitales con mayor alcance en la provincia de Buenos Aires.

Con el objetivo de acompañar el consumo en un mes de alta demanda, la entidad renovó su esquema de promociones y descuentos, que estarán vigentes durante el feriado del lunes 8 de diciembre y a lo largo de todo el mes.

Descuentos con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

La billetera virtual se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para miles de usuarios que buscan aliviar el impacto de los gastos esenciales.

En esta nueva etapa, los beneficios abarcan múltiples rubros estratégicos del presupuesto familiar. Cada promoción cuenta con reglas específicas, topes de reintegro y modalidades de pago establecidas por Banco Provincia, que actualiza la oferta de manera periódica.

Supermercados: 20% de descuento para este lunes 8 de diciembre

Uno de los beneficios más atractivos es el descuento del 20% en Supermercados Día, disponible todos los lunes de diciembre, incluido el feriado del 8.

Descuentos de Cuenta DNI en supermercados. Foto: NA

El reintegro tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, con una compra mínima de $20.000. La promoción rige únicamente para pagos efectuados con Cuenta DNI en supermercados adheridos, lo que permite un ahorro significativo en productos de primera necesidad.

Librerías: 10% de descuento sin tope

Las librerías también forman parte del calendario de beneficios, con un 10% de descuento los lunes y martes. A diferencia de otros rubros, esta promoción no tiene límite de reintegro, lo que la convierte en una oportunidad útil para quienes necesitan materiales escolares, libros o insumos de papelería.

El beneficio se aplica exclusivamente sobre pagos realizados desde la billetera y queda excluido para operaciones con tarjetas, transferencias o envíos de dinero. Tampoco podrán acceder los usuarios que registren deudas vigentes con la entidad.

Descuentos de Cuenta DNI en librerías. Foto: NA.

Requisitos para acceder a Cuenta DNI

Para utilizar la aplicación, los usuarios deben ser mayores de 18 años, poseer DNI vigente y contar con domicilio en territorio bonaerense. La apertura de la cuenta es gratuita y se realiza directamente desde la app del Banco Provincia mediante un proceso de verificación digital que evita trámites presenciales.

Con la cuenta activa, la plataforma permite vincular cuentas bancarias y tarjetas, realizar pagos presenciales y online, enviar y recibir dinero y acceder a promociones exclusivas. Además, Banco Provincia sostiene programas específicos para grupos etarios como jóvenes y adultos mayores, ampliando el alcance de la herramienta en distintos segmentos de la población.

Con un ecosistema de descuentos cada vez más amplio y un calendario promocional que se renueva mes a mes, Cuenta DNI se mantiene como una de las opciones más utilizadas por los consumidores bonaerenses para administrar gastos.