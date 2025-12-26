Cuenta DNI mantiene descuentos y reintegros tras la Navidad: los beneficios vigentes para el viernes 26 de diciembre

Los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia pueden acceder a ahorros de hasta $6.000 por semana en distintos rubros y a beneficios adicionales para jubilados del IPS.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia.

Tras los festejos navideños, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, continúa ofreciendo una serie de descuentos y reintegros que permiten a los usuarios seguir aprovechando promociones durante los últimos días del año.

Para este viernes 26 de diciembre, el esquema de beneficios pone el foco en los comercios de cercanía, aunque también se extiende a ferias, mercados y el ámbito educativo.

Las promociones de diciembre con Cuenta DNI de Banco Provincia. Foto: NA.

Todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI para el viernes 26 de diciembre

El beneficio central de la jornada es el 20% de descuento en compras realizadas en negocios de barrio adheridos, excluyendo los rubros de carnicería, granja y pescadería.

Se trata de una promoción pensada para impulsar el consumo local y aliviar el gasto cotidiano de los hogares bonaerenses. El tope de reintegro es de $4.000 por semana y por persona, lo que implica que el usuario debe realizar consumos por hasta $20.000 para acceder al beneficio máximo.

En paralelo, siguen vigentes las promociones en ferias y mercados bonaerenses, un programa que fomenta la compra directa a productores y comerciantes locales.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. Foto: Banco Provincia

En estos espacios, los pagos realizados mediante “Cuenta DNI Comercios” acceden a un 40% de descuento, con un límite semanal de reintegro de $6.000, que se alcanza con un ticket de $15.000.

El sector educativo también forma parte del esquema de beneficios. Durante toda la semana, incluidos los viernes, quienes utilicen Cuenta DNI en comercios adheridos de universidades bonaerenses y buffets universitarios obtienen un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por usuario. Esta medida apunta a acompañar a estudiantes y trabajadores universitarios en sus gastos habituales.

Además de estos descuentos, los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que cobran a través del Banco Provincia cuentan con una bonificación adicional del 5%, que puede acumularse con otras promociones vigentes. Este beneficio permite ampliar el margen de ahorro en los comercios adheridos y representa un incentivo específico para este sector.

Descuentos para jubilados con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. Foto: REUTERS

En materia de financiación, la entidad financiera mantiene la posibilidad de realizar compras en tres cuotas sin interés en comercios de cercanía adheridos, siempre que se trate de bienes no alimentarios.

Para acceder a esta modalidad, el pago debe efectuarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard asociadas a la aplicación Cuenta DNI, una opción que busca facilitar el acceso a productos sin recargos financieros.

Desde el Banco Provincia recuerdan que los reintegros no se acreditan de manera inmediata. El sistema procesa las devoluciones y las deposita en la cuenta del usuario dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, un plazo estándar que se aplica a todas las promociones vigentes.

Con este esquema, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas centrales para el ahorro cotidiano en la provincia de Buenos Aires, incluso después de las celebraciones de fin de año.