Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios para este domingo 28 de diciembre

El Banco Provincia actualizó las promociones de su billetera digital en la previa de Año Nuevo, con ahorros de hasta el 40% en comercios adheridos y reintegros que se acreditan en la cuenta del usuario.

En la recta final del año y en la previa de los festejos por Año Nuevo, el Banco Provincia confirmó el esquema de descuentos y promociones que estarán vigentes a través de Cuenta DNI durante este domingo 28 de diciembre.

La billetera virtual, que ya se consolidó como una de las herramientas de pago más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, ofrece una batería de beneficios pensados para aliviar el gasto familiar en una fecha marcada por el aumento del consumo.

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios disponibles para este domingo 28 de diciembre

Uno de los ejes centrales del programa de ahorro para esta jornada se concentra en ferias y mercados bonaerenses, un rubro que continúa ganando protagonismo dentro de la estrategia del banco. Allí, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento en las compras realizadas en puestos adheridos que operen con la aplicación.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana, lo que equivale a un consumo máximo bonificado de $15.000. Esta promoción resulta especialmente atractiva para quienes buscan productos frescos a precios más accesibles en los días previos a las celebraciones.

En paralelo, el segmento de supermercados también presenta opciones destacadas. Una reconocida cadena de origen español ofrece un 20% de descuento durante toda la jornada del domingo, sin límite de reintegro.

Según precisó el Banco Provincia, en este caso la devolución del dinero es inmediata, ya que el monto se acredita automáticamente en la cuenta del usuario tras completar la transacción.

Otro de los beneficios relevantes está dirigido a quienes realizan compras al por mayor. El supermercado mayorista Vital se suma al cronograma con un 20% de ahorro en productos.

A diferencia de otros rubros, este descuento cuenta con un tope de reintegro de $10.000 por persona y por semana, y es válido únicamente para pagos efectuados mediante el código QR de Cuenta DNI.

Durante diciembre también continúan vigentes las promociones para pet shops y veterinarias, un rubro que suele representar un gasto significativo para muchos hogares. Para este domingo 28, se mantiene el 40% de descuento en locales adheridos en toda la provincia, con un límite semanal de $4.000, lo que permite alcanzar el beneficio máximo con compras de hasta $10.000.

En el ámbito de la gastronomía, los fines de semana cuentan con promociones especiales. En esta oportunidad, los restaurantes, bares y locales de comida rápida que trabajan con la billetera digital ofrecen un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana por usuario. Esta opción se presenta como una alternativa atractiva para quienes planean salir a comer o realizar pedidos durante el cierre del fin de semana.

Desde la entidad bancaria remarcaron que el beneficio del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, habitual los días sábados, no se encuentra habilitado de manera general los domingos, salvo anuncios puntuales. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios verificar la adhesión de cada comercio a través del buscador oficial disponible en el sitio web del Banco Provincia.

Finalmente, el banco recordó que los reintegros se visualizan dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, salvo en aquellos casos donde se aclara la devolución inmediata.