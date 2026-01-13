Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: NA

Tras conocerse el dato de la inflación de diciembre, las bandas de flotación del dólar se actualizarán 2,8% en febrero, por lo que a fines del segundo mes de 2026, el límite máximo para la divisa norteamericana será $1607, mientras que el piso quedará de $869.

Cabe recordar que las bandas marcadas por el IPC debutaron el 2 de enero con un piso de $914,78 y un máximo de $1529,03. Con este sistema, cerrarán el viernes 30 en $894,10 para el límite inferior y un techo de $1563,51.

Dólares. Foto: via REUTERS

Este año, el mecanismo de actualización fija que los topes de la banda se mueven todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación anunciado por el INDEC.

Cuando se anunció la medida, el Banco Central remarcó que el esquema de bandas limita el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Además, señaló que a partir del 1 de enero de 2026, el ente “iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”.

Según el BCRA, estos cambios tienen como objetivo que “la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

Banco Central. Foto: NA

¿En qué consiste el régimen de bandas cambiarias?

El sistema de bandas cambiarias se impuso en la Argentina el 11 de abril de 2025 y rige desde entonces. En aquel momento, se estableció un rango para la conversión de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El tipo de cambio fluctúa según la oferta y la demanda, pero no puede superar ni descender de los precios indicados.

Cuando el tipo de cambio alcanza el valor inferior, el BCRA interviene vendiendo pesos para mantener ese nivel y así aumentar reservas internacionales. Cuando el valor del dólar supera el techo de la banda, la entidad monetaria deberá vender dólares para estabilizar el precio.

El Banco Central aclara que puede, ocasionalmente, intervenir en el mercado de cambios para evitar volatilidades excesivas en función de objetivos macroeconómicos. Además, de esta manera se permite una transición ordenada hacia la flotación libre, es decir, a que no haya ningún tipo de control sobre el mercado de cambios.

Además, el BCRA ajusta los valores en un ritmo mensual planificado con antelación. Todos los meses, el precio de referencia de la banda inferior baja 1%, y la banda superior realiza lo opuesto, aumentando 1%. De esta manera, se produce el traspaso a un régimen de flotación libre.

Actualmente, la banda inferior y superior se ubican en $921,20 y $1518,52 respectivamente. Esto quiere decir que el precio del dólar oficial se mantendrá entre estos valores, por lo menos hasta el mes de enero, en el que empezará a regir la nueva reglamentación.