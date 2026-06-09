Privatización de Intercargo: el Gobierno volvió a extender los plazos de la licitación para la venta y sumó nuevas condiciones al proceso

Intercargo Foto: NA

El Gobierno extendió los plazos para la presentación de ofertas para la venta de la empresa Intercargo y sus consecuentes procedimientos mediante la Resolución 833/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

De esta forma, la disposición introduce cambios en el calendario de la Licitación Pública Nacional e Internacional orientada a la transferencia del 100% de las acciones de la compañía encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos de todo el país, actualmente bajo la titularidad del Estado Nacional.

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En un primer lugar, la presentación de ofertas tenía como fecha límite el 7 de mayo y permitía realizar consultas al pliego hasta el 27 de abril. Fue posteriormente reprogramado para el 10 de junio y el 26 de mayo, respectivamente. Ahora se volvió a modificar.

¿Cuáles son los nuevos plazos de la licitación de Intercargo?

Consultas al Pliego: se podrán realizar hasta el 17 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Presentación de ofertas: el límite se extendió hasta el 25 de junio de 2026 a las 09:59 horas.

Apertura de la Etapa N°1: el acto formal se llevará a cabo el 25 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Asimismo, se modificaron los artículos 34 y 35 del pliego original. Se establece que, previo a la finalización del proceso, el Ministerio de Economía deberá dar intervención obligatoria a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para expedirse sobre las actuaciones.

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Además, se ajustó el protocolo para la firma del contrato. Una vez cumplido el pago del precio por parte del adjudicatario, la firma deberá celebrarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la intervención de la SIGEN y la Procuración, eliminando la referencia previa que supeditaba este paso únicamente al acto administrativo de adjudicación.

Intercargo fue declarada “sujeta a privatización” en el marco de la Ley de Bases. El procedimiento actual no prevé la implementación de un Programa de Propiedad Participada ni preferencias especiales contempladas en leyes anteriores de reforma del Estado.

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La resolución ratifica que la venta se realizará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, buscando garantizar los principios de transparencia y concurrencia en la contratación administrativa.

¿Qué otras privatizaciones tiene el Gobierno en mente para el 2026?

Otro de los procesos que el oficialismo quiere acelerar es el del Correo Argentino. En Nación aseguran que la empresa podría exhibir este año su “primer balance superavitario en años”, un dato que consideran clave para facilitar el proceso de privatización.

Según las proyecciones oficiales, el Correo tendrá ingresos corrientes por más de $774 mil millones y un resultado económico positivo superior a los $53 mil millones. Además, el presupuesto prevé una reducción de personal y transferencias desde la empresa hacia el Estado nacional, en lugar de asistencia del Tesoro.

En paralelo, el Gobierno avanza con la concesión de la Hidrovía, uno de los corredores logísticos más importantes del país para el comercio exterior. La licitación ya ingresó en la etapa económica y las compañías belgas Jan De Nul y DEME quedaron posicionadas tras igualar la oferta mínima requerida.

En el caso de AySA, el Gobierno lanzó formalmente la licitación para desprenderse del 90% de las acciones estatales, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores.

Las rutas nacionales aparecen como otro de los ejes prioritarios. Economía ya abrió los sobres de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores estratégicos. El Ejecutivo quiere que parte de esas concesiones ya estén operativas durante el verano.

En materia energética, el Gobierno exhibe como antecedente exitoso la venta de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, adjudicada por 356 millones de dólares a Genneia y Edison Transmisión.