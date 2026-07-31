El pueblo que Irlanda construyó en Buenos Aires: está a dos horas de CABA y hoy es una joya desconocida

Duggan, pueblo irlandés Foto: Instagram @clickbuenosaires

Duggan es una pequeña localidad del partido de San Antonio de Areco, ubicada sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 128, y nació como una colonia vinculada a inmigrantes irlandeses. Su historia combina campo, ferrocarril, fe, familias pioneras y una calma que todavía sobrevive entre calles silenciosas, casas bajas y antiguas construcciones rurales.

Duggan, el rincón bonaerense con alma irlandesa

A simple vista, Duggan puede parecer apenas un punto tranquilo en el mapa bonaerense. Sin embargo, detrás de sus calles serenas se esconde una historia profunda: la de un pueblo levantado al ritmo de la inmigración, la producción agropecuaria y el tren.

Duggan, pueblo irlandés Foto: Instagram @clickbuenosaires

Ubicado en el partido de San Antonio de Areco, este pequeño destino rural se encuentra a unas dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y conserva una identidad marcada por la vida de campo. Pero lo que lo vuelve verdaderamente especial es su origen: Duggan nació como una colonia de inmigrantes irlandeses, una comunidad que dejó huellas en la arquitectura, la religiosidad y la memoria del lugar.

El nombre del pueblo proviene de una familia irlandesa que donó parte de sus tierras para que la zona pudiera poblarse. En tiempos en los que la Argentina rural crecía al calor del modelo agroexportador, este rincón del norte bonaerense empezó a tomar forma alrededor de estancias, caminos de tierra y vínculos comunitarios que todavía parecen respirarse en el aire.

El tren, la colonia y el comienzo de una historia rural

Como ocurrió con tantos pueblos bonaerenses, Duggan creció alrededor del ferrocarril. La localidad se formó en torno a la estación del Ferrocarril Central Argentino, cuyo ramal dejó de funcionar durante la década de 1990. Aquel tren no solo transportaba pasajeros: también llevaba producción, noticias, esperanzas y el pulso económico de una época.

Duggan, pueblo irlandés Foto: Instagram @clickbuenosaires

La estación ferroviaria fue durante décadas el corazón del pueblo. Allí llegaban y partían historias familiares, mercaderías, trabajadores y visitantes. Con el cierre del ramal, Duggan perdió parte de su movimiento cotidiano, pero no su identidad. El edificio de la antigua estación hoy es utilizado por la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, un detalle que resume muy bien el espíritu del lugar: el pasado no desapareció, se transformó.

Caminar por Duggan es encontrarse con esa mezcla de nostalgia y presente. Hay pueblos que se apagan cuando se va el tren. Duggan, en cambio, parece haber elegido otro camino: conservar su silencio como patrimonio.

La capilla San Juan Bautista, el símbolo que une fe e historia

Uno de los grandes emblemas del pueblo es la Capilla San Juan Bautista, construida hacia fines de la década de 1910 a partir de una donación realizada por Juan Duggan, propietario de la Estancia San Ramón. El templo está dedicado a San Juan Bautista, patrono del lugar, y cada 24 de junio se celebran sus fiestas patronales con visitantes, destrezas criollas, música y gastronomía regional.

Duggan, pueblo irlandés Foto: Instagram @clickbuenosaires

La capilla no es solo un edificio religioso. Es una postal viva de la comunidad. Su presencia recuerda el peso que tuvo la fe en la organización de los pueblos rurales bonaerenses y, especialmente, en las comunidades de origen irlandés, donde la vida social y religiosa solía estar profundamente conectada.

En Duggan, la celebración patronal funciona como un puente entre generaciones. Los vecinos, los antiguos pobladores y quienes llegan desde otras localidades se reúnen alrededor de una tradición que mantiene encendida la memoria colectiva.

Un pueblo donde todavía se escucha el campo

Duggan tiene pocos elementos del turismo masivo. Y esa es, justamente, una de sus virtudes. Sus atractivos están en lo simple: las plazoletas Carlos Duggan y San Juan Bautista, las calles de ritmo lento, la arquitectura rural, la antigua estación y los edificios que todavía cuentan historias.

Entre sus sitios más mencionados aparece también una vieja panadería, considerada una de las más antiguas del partido de San Antonio de Areco, con origen hacia 1910 o 1911. Allí se conservan piezas y herramientas utilizadas para hacer pan en el siglo pasado, además del Archivo Histórico del Pueblo y la Región.

Ese detalle convierte a Duggan en algo más que una escapada rural: lo transforma en un pequeño museo a cielo abierto. Cada rincón parece guardar una pista sobre la vida cotidiana de otros tiempos, cuando el pan, el tren, la iglesia y el almacén organizaban el calendario emocional del pueblo.

La huella irlandesa en Buenos Aires que pocos conocen

La inmigración irlandesa tuvo un rol importante en distintas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, especialmente vinculada a la actividad agropecuaria. En Duggan, esa herencia aparece condensada en el apellido que le dio nombre al pueblo, en la Estancia San Ramón y en la memoria de una comunidad que se asentó lejos de los grandes centros urbanos.

A diferencia de otras localidades más grandes o famosas, Duggan no necesita imponerse con monumentos enormes ni circuitos sofisticados. Su encanto está en lo íntimo: en la sensación de haber llegado a un lugar donde el tiempo se mueve más despacio y donde la historia irlandesa se mezcló con la tradición criolla hasta formar una identidad propia.

Por eso, cada vez más viajeros buscan estos destinos rurales que ofrecen algo difícil de encontrar cerca de la ciudad: silencio, memoria y autenticidad.