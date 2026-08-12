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El ícono porteño que celebra el Día del Niño con show de Topa, juegos y propuesta gastronómica

La Floralis Genérica se convertirá en el epicentro de los festejos por el Día del Niño con una propuesta gratuita para toda la familia. Habrá show de Topa, juegos interactivos, espacios creativos, actividades al aire libre y una amplia oferta gastronómica en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA
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La Floralis Genérica, uno de los lugares más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá en el epicentro de los festejos por el Día del Niño con una propuesta gratuita pensada para disfrutar en familia. El encuentro se realizará el domingo 16 de agosto, de 12 a 18, en la Plaza de las Naciones Unidas y contará con espectáculos, juegos, experiencias interactivas y opciones gastronómicas.

La iniciativa busca reunir a niñas, niños y adultos en una jornada al aire libre con actividades distribuidas en diferentes espacios temáticos. La programación incluirá entretenimiento, aprendizaje y propuestas recreativas para todas las edades.

La Floralis Genérica celebra el Día del Niño: qué actividades y juegos habrá

Durante toda la jornada, el predio ofrecerá una amplia variedad de sectores diseñados para incentivar el juego, la creatividad y el movimiento. Entre ellos habrá una Zona Juegos con experiencias interactivas para toda la familia y una Zona Juegos de Mesa orientada al entretenimiento y el aprendizaje.

Chicos participan de juegos interactivos y actividades al aire libre en el festejo del Día del Niño realizado en la Floralis Genérica.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA

También se montará una Zona Creativa, donde los chicos podrán desarrollar actividades artísticas y expresivas, además de una Zona Movimiento con propuestas lúdicas vinculadas a la actividad física.

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Los más pequeños tendrán su espacio exclusivo en la Zona Primera Infancia, equipada con plaza blanda y juegos adaptados. A su vez, quienes busquen un momento de descanso podrán aprovechar la Zona Chill, pensada para relajarse entre actividad y actividad.

La celebración incluirá además un espacio de educación vial, el tradicional Reparamóvil para aprender a reparar juguetes y la propuesta “Soltate”, destinada a que chicos y grandes puedan aprender a andar en bicicleta o animarse a dejar las rueditas.

Chicos participan de juegos interactivos y actividades al aire libre en el festejo del Día del Niño realizado en la Floralis Genérica.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA

Show de Topa: el atractivo principal de la jornada en el ícono porteño

El gran protagonista del evento será Topa, una de las figuras más populares del entretenimiento infantil en Argentina. Su presentación está prevista para las 17 horas y promete convertirse en el momento más convocante del día.

Antes de su show, el escenario principal ofrecerá una programación continua. A las 12:30 se proyectará la película “Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo”. Más tarde será el turno de Monster Buu Band (14:00), Urraka (15:05) y Anilú (15:45).

Chicos participan de juegos interactivos y actividades al aire libre en el festejo del Día del Niño realizado en la Floralis Genérica.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA

La combinación de música, espectáculos y actividades recreativas apunta a consolidar a la Floralis como uno de los principales puntos de encuentro para celebrar el Día del Niño en la Ciudad.

Horarios y cómo afectará el clima al evento

La jornada comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 18 horas, con acceso libre y gratuito durante toda la programación.

Los organizadores informaron que, en caso de lluvia, la celebración será reprogramada para el 29 de agosto. En ese escenario, la grilla artística podría sufrir modificaciones respecto de los horarios y espectáculos anunciados originalmente.

Chicos participan de juegos interactivos y actividades al aire libre en el festejo del Día del Niño realizado en la Floralis Genérica.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA

Dónde queda y cómo llegar a la Floralis Genérica desde el Obelisco

La Floralis Genérica está ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 2301, en la Plaza de las Naciones Unidas, dentro del barrio de Recoleta.

Desde el Obelisco, una de las formas más rápidas de llegar es tomar la Avenida 9 de Julio en dirección norte y continuar por Avenida del Libertador o por Avenida Figueroa Alcorta. El trayecto en automóvil demanda entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tránsito.

Chicos participan de juegos interactivos y actividades al aire libre en el festejo del Día del Niño realizado en la Floralis Genérica.
La Floralis Genérica será sede de una jornada especial por el Día del Niño con actividades gratuitas, juegos, espectáculos en vivo, espacios temáticos y una amplia propuesta gastronómica para toda la familia. Foto: LINDA BA

Quienes prefieran el transporte público pueden combinar líneas de colectivo que conectan el centro porteño con la zona de Recoleta, donde se encuentra este emblemático monumento urbano que será sede de una de las grandes celebraciones del Día del Niño en Buenos Aires.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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