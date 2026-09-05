Festival del Fuego en Buenos Aires: cómo participar del ritual japonés para atraer prosperidad

Festival del Fuego en Buenos Aires Foto: NA

El próximo 6 de septiembre, el Jardín Japonés de Buenos Aires volverá a convertirse en escenario de una de las tradiciones más representativas de la cultura japonesa. Se trata del Hi Matsuri 2026, conocido como Festival del Fuego, una celebración que invita a despedirse de las dificultades y proyectar deseos de bienestar para lo que viene.

La propuesta combina espiritualidad, simbolismo y espectáculos culturales en una jornada que cada año convoca a cientos de visitantes en el predio de Palermo, ubicado en la intersección de las avenidas Casares y Figueroa Alcorta.

Qué significa el Hi Matsuri, la antigua ceremonia japonesa del fuego

En Japón, los festivales de fuego forman parte de tradiciones centenarias vinculadas a los cambios de estación y a los momentos de renovación. El fuego es considerado un elemento purificador capaz de transformar aquello que se deja atrás en una nueva energía orientada al crecimiento y la prosperidad.

Jardín Japónes Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

La ceremonia representa un acto simbólico de limpieza espiritual. A través de las llamas, los participantes expresan la intención de desprenderse de preocupaciones, obstáculos o situaciones negativas para comenzar una nueva etapa.

Cómo será la celebración del Festival del Fuego en Buenos Aires

El evento se desarrollará durante toda la jornada, aunque los momentos más esperados estarán concentrados por la tarde. Uno de ellos será la presentación de Mukaito Taiko, agrupación pionera en la difusión de los tambores japoneses en Argentina.

Los shows tendrán lugar a las 15 y a las 17, con una puesta que combina percusión tradicional, sincronización y movimientos inspirados en las artes marciales japonesas.

Más tarde, a las 15.30 y 17.30, se realizarán las ceremonias centrales de quema. Allí participarán invitados especiales como Marixa Balli y Hernán Drago, quienes acompañarán el ritual vestidos con kimonos tradicionales.

Cómo participar de la ceremonia y dejar atrás lo negativo

Quienes ingresen al Jardín Japonés recibirán una pequeña tablilla de madera donde podrán escribir aquello que desean dejar atrás: preocupaciones, malas experiencias, infortunios o situaciones que buscan superar.

Florecen los sakuras en el Jardín Japonés. Foto: Instagram @jardinjapones

Luego, esas tablillas deberán depositarse en las urnas instaladas cerca del tradicional puente trunco del parque. Durante la ceremonia, los mensajes serán quemados como parte del ritual que simboliza la transformación de la energía negativa en deseos de prosperidad.

El acto estará encabezado por el maestro de ceremonias Minoru Tajima, quien conducirá uno de los momentos más emotivos de la jornada. Además, realizará una demostración de shodo, el arte de la caligrafía japonesa, escribiendo las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud).

Entradas, horarios y datos útiles para asistir

El Jardín Japonés, inaugurado en 1967 como un regalo de la colectividad japonesa a la Ciudad de Buenos Aires, abrirá sus puertas desde las 10. La entrada general tiene un valor de $8.000 para residentes argentinos, mientras que los menores de 12 años y los mayores de 65 pueden ingresar sin cargo.

Entre tambores, caligrafía y fuego ceremonial, el Hi Matsuri volverá a ofrecer una experiencia única para quienes buscan acercarse a las tradiciones de Japón y participar de un ritual que, desde hace siglos, simboliza renovación, esperanza y nuevos comienzos.