La canasta básica aumentó 2,6%: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2026

El costo de los bienes y servicios esenciales aumentó por encima de la inflación general durante agosto de 2026. Foto: NA

Una familia formada por dos adultos y dos niños necesitó $1.605.497 durante agosto de 2026 para cubrir alimentos, servicios y otros consumos esenciales y no quedar por debajo de la línea de pobreza. El nuevo valor representa un aumento mensual del 2,6% y vuelve a poner presión sobre los ingresos de los hogares.

El dato surge de la valorización de las canastas básicas difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves 10 de septiembre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) avanzaron al mismo ritmo durante el octavo mes del año. La suba superó la inflación general de agosto, que fue del 1,7%, por lo que los gastos esenciales volvieron a encarecerse por encima del promedio de precios.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto

La CBT determina el ingreso mínimo que necesita un hogar para superar la línea de pobreza. Además de alimentos, incluye una estimación de los gastos indispensables en indumentaria, transporte, educación, salud y otros bienes y servicios.

Para el hogar de referencia, compuesto por dos personas adultas y dos menores, el monto llegó a $1.605.497. En tanto, el resto necesitó:

Una persona: $519.578,43

Un hogar de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61): $1.278.162,94

Una familia de cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho): $1.605.497,35.

Una familia de cinco personas (una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y uno): $1.688.629,90.

La CBT acumuló una suba del 22,7% durante los primeros ocho meses de 2026. En la comparación con agosto del año anterior, el incremento alcanzó el 38,3%. De esta manera, el umbral de pobreza continuó desplazándose hacia arriba a pesar de que el índice general de precios registró una desaceleración mensual.

El costo de los bienes y servicios esenciales aumentó por encima de la inflación general durante agosto de 2026. Foto: NA

El límite de la indigencia quedó cerca de $730.000

La Canasta Básica Alimentaria, o CBA, establece cuánto dinero requiere un hogar para comprar una selección de alimentos que cubra necesidades nutricionales esenciales. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor son considerados indigentes dentro de las mediciones oficiales.

En agosto, una familia de cuatro integrantes necesitó $726.469 para superar ese umbral. La canasta alimentaria también aumentó un 2,6% respecto de julio, acumuló un 23,2% en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual del 39,6%.

El hecho de que ambas canastas hayan avanzado más que el Índice de Precios al Consumidor indica que los gastos considerados indispensables tuvieron una dinámica más intensa que la inflación promedio.

Qué incluyen las canastas que mide el INDEC

La CBA reúne alimentos seleccionados de acuerdo con requerimientos nutricionales y hábitos de consumo de la población de referencia. La CBT amplía esa estructura mediante un coeficiente que incorpora bienes y servicios no alimentarios, como transporte, vestimenta, educación y atención médica.

La suba de agosto deja así dos nuevos límites de referencia. Una familia tipo necesitó casi $730.000 únicamente para cubrir la alimentación básica y más de $1,6 millones para afrontar el conjunto de necesidades esenciales considerado por la estadística oficial.