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Día de la Primavera 2026: pizzas libres, tragos y fiestas con DJ para celebrar en Buenos Aires

De pizzas de masa madre y mini baos libres a cenas por pasos, cócteles latinoamericanos y DJ sets frente al río. Buenos Aires se prepara para recibir la primavera con propuestas para todos los gustos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Buenos Aires se prepara para recibir la primavera
Buenos Aires se prepara para recibir la primavera Foto: Instagram @electricapizza
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La llegada de la primavera volverá a transformar el ritmo de Buenos Aires. Entre el domingo 20 y el martes 22 de septiembre de 2026, restaurantes y bares de distintos barrios organizarán encuentros especiales para celebrar una de las fechas más esperadas del calendario argentino.

La agenda incluirá karaoke con baos libres, pizzas de masa madre, fiestas con DJ, barras latinoamericanas y cenas acompañadas por vinos. Las actividades se concentrarán en barrios como Palermo, Chacarita, Colegiales y Villa Crespo, además de Costanera Norte.

Aunque las propuestas cambiaron con el paso de los años, el espíritu sigue siendo el mismo: salir, encontrarse y celebrar el comienzo de un nuevo ciclo.

Gastronomía y DJ sets frente al río

Uno de los primeros encuentros tendrá lugar el domingo 20 de septiembre en Horta, ubicado en Aguirre 1080, Villa Crespo.

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El restaurante recibirá a Ajo Negro para presentar una carta de primavera centrada en pescados y vegetales de temporada. El menú tendrá crudo de pesca con marinada asiática, baos de chernia, espárragos con queso de cabra, agnolotti de alcauciles y arroz valenciano con chipirones.

Día de la Primavera
Pizzas libres, karaoke y tragos: los mejores planes para recibir la primavera en Buenos Aires Foto: Instagram @enerocostanera

Ese mismo domingo, de 17.30 a 23.30, Enero Costanera celebrará una nueva edición de Sunday Funday. La propuesta combinará gastronomía ítalo-argentina, coctelería y música en vivo frente al río, con DJ sets de Uji, Amada Lover, Karen Echev y Andino.

El encuentro se realizará en Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte, y será una alternativa para quienes quieran anticipar el festejo en un espacio al aire libre.

Baos libres, karaoke y cócteles latinoamericanos

El lunes 21 de septiembre, Koko Bao Bar Palermo ofrecerá desde las 20 una noche de karaoke con mini baos libres.

Los asistentes podrán repetir variedades de bondiola, pollo crispy, roast beef, hongos y tofu crispy. El local está ubicado en Arévalo 1501, Palermo.

En Colegiales, Diez Treinta presentará Trópico Vol. 01, una experiencia gastronómica basada en ingredientes como coco, guayaba, maíz, plátano, cacao, tamarindo y guanábana. La propuesta también tendrá tragos especiales y música en vinilo.

Día de la Primavera
Dónde celebrar el Día de la Primavera 2026 Foto: Instagram @kokobaobar

La agenda continuará desde las 21 en CôChinChina, ubicado en Armenia 1540. Allí se reunirán proyectos de coctelería de Colombia, México, Brasil y la Argentina.

La carta incluirá bebidas preparadas con aguardiente, café, cacao, matcha, té oolong, cachaça, coco, acerola y mora.

Pizza, cerveza y entrada gratuita en Chacarita

El martes 22 de septiembre, desde las 19, Eléctrica Pizza llegará a la cocina de Strange 2, en Concepción Arenal 4768, para una nueva edición de Pizza Birra Chaca.

La cita tendrá entrada gratuita, con ingreso por orden de llegada. Las pizzas estarán disponibles hasta agotar existencias.

Día de la Primavera
Pizzas libres, karaoke y tragos: los mejores planes Foto: Instagram @electricapizza

El menú ofrecerá preparaciones de masa madre y harina orgánica. Entre las variedades anunciadas aparecen Argenta, con mozzarella, tomate y aceitunas; Potato, con papas asadas y romero; y Magic Mushroom, con hongos y aceite de trufa.

También se podrá probar Nolita, una pizza con burrata, pesto, limón y miel picante, además de fainá clásica y con provolone.

Una cena de cinco pasos en Palermo

Quienes prefieran una experiencia más sofisticada podrán reservar una mesa en La Terrazza de Casa Zarautz, en Nicaragua 5577.

El lunes 21, desde las 20, el espacio ofrecerá una cena de cinco pasos con carnes, pescados, mariscos y productos de estación.

El recorrido incluirá carpaccio de lomo, ceviche de langostinos, tataki de bife de chorizo, pulpo asado con puré de maíz y una pavlova de primavera como cierre.

El valor informado es de $110.000 por persona, con vinos incluidos. Solamente habrá 40 lugares disponibles y será necesario reservar con anticipación. Los precios y condiciones podrían modificarse, por lo que se recomienda consultar directamente con el establecimiento.

Por qué se celebra la primavera el 21 de septiembre

En la Argentina, el Día de la Primavera se celebra tradicionalmente el 21 de septiembre, aunque el equinoccio puede producirse entre el 21 y el 23.

La fecha coincide con el Día del Estudiante y está relacionada con Domingo Faustino Sarmiento. Sus restos llegaron a Buenos Aires el 21 de septiembre de 1888, luego de su fallecimiento en Asunción, Paraguay.

En 1902, Salvador Lorenzo Debenedetti, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso establecer una jornada dedicada a los alumnos.

Con el paso de las décadas, la celebración se convirtió en sinónimo de juventud, renovación y encuentros al aire libre. Las plazas, los parques y las costaneras se llenaron de picnics, música y actividades estudiantiles.

De los picnics a las nuevas experiencias gastronómicas

En 2026, las costumbres tradicionales conviven con nuevas formas de celebrar. Las canastas de picnic fueron acompañadas por pizzas de masa madre, baos, cócteles de autor y menús degustación.

Los antiguos tocadiscos portátiles también dieron lugar a bandejas de vinilo, fiestas y DJ sets. Sin embargo, la esencia permanece intacta: compartir un momento con amigos y recibir la estación más colorida del año.

Día de la PrimaveraCiudad de Buenos AiresTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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