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Tiene flores pequeñas y delicadas: la planta que todos quieren tener en casa esta primavera

Sus pequeñas flores y su crecimiento colgante la convierten en una de las plantas más elegidas para llenar de color balcones, patios y rincones del hogar durante la primavera.

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Tiene flores pequeñas y delicadas: la planta que todos quieren tener en casa esta primavera.
Tiene flores pequeñas y delicadas: la planta que todos quieren tener en casa esta primavera. Foto: Foto: Gemini
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Con la llegada de la primavera, los balcones, patios y espacios exteriores comienzan a llenarse de color. Entre las plantas que se destacan durante esta época aparece una alternativa que conquista por su aspecto delicado, su abundante floración y su facilidad para crecer en macetas.

Se trata de la bacopa, una planta ornamental que produce numerosas flores pequeñas y puede convertirse en una excelente opción para quienes buscan darle un toque alegre y natural al hogar.

La planta que se llena de pequeñas flores en primavera

La bacopa se caracteriza por tener un crecimiento rastrero o colgante y por cubrirse de pequeñas flores durante su período de floración.

Las flores de la bacopa. Foto: Foto: Gemini

Dependiendo de la variedad, las flores pueden ser blancas, rosadas, violetas o azuladas. Su tamaño reducido genera un efecto muy decorativo, especialmente cuando aparecen muchas flores al mismo tiempo.

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Por su forma de crecimiento, es una planta que queda especialmente bien en macetas colgantes, jardineras y balcones, donde sus tallos pueden caer y formar una especie de cascada de hojas y flores.

Dónde colocar la bacopa

Para que la bacopa pueda desarrollarse y florecer correctamente, necesita un lugar con buena iluminación.

Puede recibir algunas horas de sol, aunque en zonas donde las temperaturas son muy elevadas conviene protegerla del sol más intenso de la tarde.

Una ubicación con abundante luz natural y algunas horas de sol suave puede favorecer una floración abundante.

También es importante elegir un espacio protegido de los vientos demasiado fuertes, especialmente cuando se cultiva en balcones.

Cómo regar la bacopa

El riego es uno de los aspectos fundamentales para mantener esta planta en buenas condiciones.

La bacopa necesita un sustrato que conserve cierta humedad, por lo que no conviene dejar que la tierra se seque completamente durante períodos prolongados.

Sin embargo, esto no significa mantenerla constantemente empapada. El exceso de agua puede provocar problemas en las raíces, especialmente si la maceta no tiene un buen drenaje.

Lo ideal es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar y asegurarse de que el recipiente tenga agujeros en la parte inferior para permitir la salida del agua.

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