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Por qué suspendieron el juicio contra Pity Álvarez: las razones que dieron los jueces

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se encuentra internado en el Hospital Tornú a raíz de un brote psicótico que tuvo el pasado lunes 28 de septiembre.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Pity Álvarez: por qué suspendieron el juicio por el crimen de Cristian Díaz (36).
Pity Álvarez: por qué suspendieron el juicio por el crimen de Cristian Díaz (36). Foto: Info Región
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Desde el mes de agosto, Pity Álvarez (54) se encontraba siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tras ser considerado el único sospechoso en el crimen de Cristian Díaz (36), ocurrido el 12 de julio de 2018. Sin embargo, este lunes 28 de septiembre el músico tuvo un “brote psicótico” y tuvo que ser internado en el Hospital Tornú en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

Desde la institución médica, indicaron que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados deberá ser trasladado en lo inmediato a un neuropsiquiátrico debido a su estado de salud.

En este contexto, los magistrados del Tribunal ordenaron la suspensión del debate oral y público. Para los jueces es importante que el artista, primero, sea tratado por un equipo de médicos especializados que puedan determinar si en efecto está en condiciones de afrontar el proceso legal correspondiente.

Las razones que dieron los jueces del Tribunal que está juzgado a Pity Álvarez

En el fallo que dieron a conocer, los jueces Juan María Ramos Padilla, Hugo Navarro, Gustavo Goerner indicaron que dada la situación del músico y su internación es preciso “solicitar un nuevo informe psiquiátrico” con el objetivo de comprender si puede someterse a un juicio en su contra en el que se garanticen todos sus derechos como imputado.

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De esta manera, no habrá nuevas audiencias judiciales por el crimen de Cristian Díaz hasta tanto tener los resultados del análisis psiquiátrico. La pericia se llevará a cabo en el marco del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez.
Pity Álvarez está imputado por el delito de "por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Foto: NA

“Se debe encauzar adecuadamente la continuidad del debate para evitar perjuicios para la salud del acusado y eventuales riesgos para terceros y, al mismo tiempo, atender las legítimas expectativas de la parte querellante”, manifestó el juez Ramos Padilla.

Pity Álvarez había sido declarado “en condiciones mentales” para afrontar un juicio en su contra

Cabe destacar que en mayo de 2026 el propio Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 había confirmado que Pity Álvarez “estaba en condiciones mentales” para afrontar el proceso legal.

El documento del Cuerpo Médico Forense sostenía que poseía la “reserva cognitiva suficiente” pese a los problemas de salud mental que efectivamente tenía diagnosticado.

Los peritos también habían expresado que el artista poseía un “trastorno cognitivo leve” e indicado que si bien podrían presentar fluctuaciones en el estado mental de Álvarez “disponía de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

Crimen de Cristian Díaz: cómo ocurrió el caso

El 12 de julio de 2018, Pity Álvarez se encontraba con quien era su pareja Agustina Inbernoz en una casa del barrio Samoré en Villa Lugano. De un momento a otro, el músico salió del lugar y comenzó a mantener una discusión con Cristian Díaz y Carlos Stiempcich.

Rápidamente el enfrentamiento pasó de verbal a físico hasta que Álvarez sacó una pistola calibre .25 y empezó a disparar contra Díaz. Según los testigos, se oyeron un total de cuatro disparos.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez.
Álvarez utilizó una istola calibre .25 para asesinar a Cristian Díaz. Foto: NA

Tras asesinar al hombre, Pity Álvarez se fugó de la escena del crimen y estuvo prófugo por más de 24 horas hasta que se entregó en Comisaría 52ª de Villa Lugano. De esta manera, se procedió a su imputación por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, un delito que tiene una pena de prisión de 10 años y 8 meses a 33 años y 4 meses.

Pity ÁlvarezCrímenes
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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