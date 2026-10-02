Femicidio de Aixa Mili en Tigre: el video que complicó al principal sospechoso y la prueba clave que permitió detenerlo

Las camaras de Tigre captaron el camino del femicida al lugar del ataque, la fuga y la detención. Foto: Captura

Avanza la investigación por el femicidio de Aixa Mili, la joven de 20 años asesinada en Dique Luján, partido de Tigre y ahora, los investigadores incorporaron imágenes de las cámaras de seguridad municipales donde se registran movimientos del principal sospechoso antes del crimen. El material permitió reconstruir parte de su recorrido y aportó un elemento para avanzar en la causa.

Alejandro Daniel Sofía, expareja de la víctima, fue detenido el jueves en la casa de su abuela, ubicada a sólo 300 metros de la vivienda donde encontraron a Aixa y, entre los elementos encontrados, lo que llamó la atención de los investigadores fue una gorra que aparece en las grabaciones.

Femicidio de Aixa: el video que muestra al principal sospechoso llegando a la casa de la víctima Video: @Mauroszeta

El video que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre muestran a Sofía cuando se dirigía hacia la casa de Aixa. En el registro se lo identifica por una gorra verde con un logo blanco y negro en el centro.

Las imágenes fueron analizadas por los investigadores durante el procedimiento realizado en la propiedad de su abuela. La coincidencia entre el video y el elemento secuestrado se convirtió en una de las evidencias que vinculan al sospechoso con el recorrido previo al femicidio.

Además del material audiovisual, la fiscal del caso, Mariela Miozzo, explicó que la ubicación del hombre se logró mediante un análisis de telecomunicaciones y, además, indicó que los investigadores ya habían allanado el domicilio donde finalmente fue encontrado, pero en aquella oportunidad no habían conseguido localizarlo.

Detención del acusado por el femicidio de Aixa en Tigre. Foto: Prensa Policía

Los efectivos intervinieron para evitar que fuera atacado y garantizar su traslado. Sin embargo, la tensión continuó después de que el patrullero se retirara: un grupo de personas ingresó por la fuerza a la propiedad y arrojó piedras y ladrillos. Ante los incidentes, la Policía desplegó un cordón de seguridad para controlar la situación.

Qué se sabe del femicidio de Aixa Dana Mili

Aixa Dana Mili tenía 20 años y fue encontrada sin vida por su padre en una vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / Aixa Mili.

Tras el hallazgo, el hombre dio aviso a la Policía y los efectivos preservaron la escena para realizar las pericias correspondientes. La investigación comenzó a centrarse en la expareja de la joven, quien había sido denunciado previamente por lesiones y amenazas.

Los primeros peritajes llevaron a los investigadores a analizar la posibilidad de que la escena hubiera sido alterada para intentar simular otra causa de muerte. Esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser determinada mediante las pericias y las medidas judiciales correspondientes.