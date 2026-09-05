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La Plata tendrá un mega shopping de US$220 millones: 100 locales, 7 cines y apertura en 2027

La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires tiene en plena construcción una mega obra que habilitará un centro comercial en la región. El “Distrito Diagonal” se encuentra en proceso y será habilitado en el tiempo próximo a todos los habitantes de La Plata.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Primer shopping en La Plata
Primer shopping en La Plata Foto: -
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La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cumple 145 años a mediados del 2027. En ese contexto, se encuentra a punto de inaugurar un mega centro de compras, gastronomía y entretenimiento; un shopping center.

Aquel establecimiento se llamará “Distrito Diagonal” y funcionará en torno a un centro de actividades comerciales a gran escala tales como locales, cines, sitios de comida y sectores para diversión variada. La empresa IRSA lleva a cabo la iniciativa y ya la ha llevado a cabo en CABA, Gran Buenos Aires, Rosario y la Patagonia con inversiones pensadas en US$220 millones para todo el complejo.

El mismo tendrá edificios de departamentos, oficinas, predios abiertos a la comunidad y espacios destinados a alquiler tales como institutos universitarios y centros sanitarios.

Shopping
El establecimiento se llamará “Distrito Diagonal” y funcionará en torno a un centro de actividades comerciales a gran escala. Foto: -

Cómo va el avance del primer centro comercial de La Plata

El centro comercial se presenta en un avance del 50% en el que trabajan más de 400 operarios con la meta de inaugurar antes del inicio del segundo semestre del año próximo. Por su parte, los sectores residenciales quedarán para una segunda etapa de construcción.

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Desde IRSA anticiparon que ya se encuentra en funcionamiento el proceso de selección y de contratación de las marcas que expondrán sus productos en “Distrito Diagonal”; ya hay contratos cerrados de varias firmas de primera línea, según comentaron.

El predio se extiende por más de 10 hectáreas dentro de un área comprendida entre la avenida 19, la calle 511, el Camino General Belgrano y la calle 514, en pleno centro de la localidad de Gonnet. Se encuentra a unas 20 cuadras de la República de los Niños y a la misma distancia del Estadio Diego Armando Maradona.

Shopping
El centro comercial se presenta en un avance del 50% en el que trabajan más de 400 operarios con la meta de inaugurar antes del inicio del segundo semestre del año próximo. Foto: -

Cómo será el Distrito Diagonal

El Distrito Diagonal se compondrá de 100 locales distribuidos en dos pisos. De acuerdo con lo informado por la empresa desarrolladora, el proyecto contará con más de 22.000 m² de superficie comercial alquilable, 8.000 m² destinados a plazas y sectores recreativos al aire libre, y un parque de entretenimientos de 1.800 m². Actualmente, se mantienen negociaciones con firmas que ya operan en el mercado, otras que planean desembarcar nuevamente o iniciar actividades en el país, así como con franquicias de origen local.

El acceso al establecimiento será sobre el Camino General Belgrano, donde se está construyendo un tercer carril para mejorar la circulación y permitir conexión directa con el casco histórico platense y la zona de City Bell.

Allí se prevé la instalación de 15 propuestas gastronómicas en las que se combinan marcas internacionales con el desarrollo comercial local.

Habrán además 700 cocheras para sus visitantes en el camino Belgrano de carácter abierto y gratuito para los clientes.

En el mismo complejo se construirán 7 salas de cine que aún no tienen cadena operaria entre las empresas que funcionan en Buenos Aires o el paquete que maneja la familia platense que tiene butacas en el centro de la ciudad.

En el mismo complejo se construirán 7 salas de cine que aún no tienen cadena operaria entre las empresas que funcionan en Buenos Aires o el paquete que maneja la familia platense que tiene butacas en el centro de la ciudad. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En cuanto al parque de diversiones, el mismo es un “espacio cubierto de 1.800 m² especialmente diseñado para la recreación de menores y adultos”, según la descripción del proyecto.

Ambas propuestas integrarán la oferta recreativa que, junto con los comercios y la variada propuesta gastronómica, tendrá como objetivo convocar a un estimado de 600.000 personas por mes una vez que el shopping abra sus puertas a mediados de 2027.

Los especialistas a cargo de los trabajos señalaron a Clarín que fue imprescindible establecer acuerdos con las prestatarias de servicios de La Plata para asegurar la provisión de los servicios básicos indispensables.

En el caso de la empresa distribuidora de energía, se suscribió un convenio para garantizar los 4 megavatios de potencia que demandará el emprendimiento. El suministro provendría de la estación ubicada en Tolosa, que sufrió un incendio días atrás y actualmente se encuentra en etapa de reconstrucción.

Empleados de comercio
En el caso de la empresa distribuidora de energía, se suscribió un convenio para garantizar los 4 megavatios de potencia que demandará el emprendimiento. Foto: -

Por otra parte, con ABSA, encargada de los servicios de agua potable y cloacas, se pactó la ejecución de obras de infraestructura destinadas a conectar el complejo con las redes principales que posibilitarán el acceso a dichos servicios. En ese sector de Gonnet, gran parte de las propiedades aún carecen de conexión al sistema cloacal, mientras que los residentes enfrentan de manera recurrente dificultades en el suministro de agua debido a deficiencias en la red de distribución.

Cómo será la segunda etapa del proceso de construcción del Distrito Diagonal

“La meta del proyecto es consolidar por primera vez en la región un polo de escala metropolitana que unifique todos estos usos en un mismo punto de encuentro conectado con el entorno”, afirman en Grupo IRSA, la la empresa que preside Eduardo Elsztain.

El plan maestro de usos mixtos de Distrito Diagonal fue concebido como un proyecto urbano de largo alcance, inspirado en un esquema similar al que el Grupo IRSA desarrolló en el complejo DOT, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Shopping DOT
Shopping DOT Foto: DOT Baires Shopping

La primera etapa de esta iniciativa contempla la construcción del centro comercial, aunque el proyecto también prevé la futura incorporación de viviendas, sectores con capacidad para albergar oficinas, servicios sanitarios, establecimientos educativos y espacios destinados a prestaciones y servicios complementarios.

No se han definido aún los plazos de las etapas complementarias: “Pueden ser 8 o 10 años”, según las condiciones económicas del país.

Las torres habitacionales, por su parte, tendrán un máximo de 12 pisos y se realizará a partir de la venta de los inmuebles. Este proceso aún no se abrió a la oferta.

El gerente de Proyectos de IRSA, Santiago Fernández Cristin, comentó que la obra del centro comercial está al 50% y que mantiene el cronograma previsto: “Hoy trabaja un promedio de 400 operarios por día, que pertenecen a las diferentes empresas contratistas. Podremos duplicar este número cuando inicien las tareas en cada uno de los locales”.

“Distrito Diagonal representa un paso clave en la estrategia de expansión de Grupo IRSA en la Provincia. Será la primera vez que La Plata tendrá un centro comercial de esta escala, pensado para ser un polo de atracción. Cambiará la fisonomía a la capital bonaerense”, comentó Candelaria Purdia, líder de Distrito Diagonal.

ShoppingLa PlataCentro comercial
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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