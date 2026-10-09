comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue dividida en dos a comienzos del siglo XX y una parte terminó demolida: hoy es un museo con más de 10.000 piezas

La histórica “casa de las cien puertas” perdió parte de su estructura, pero sobrevivió y hoy conserva más de 10.000 piezas vinculadas con el pasado argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda
La antigua residencia tucumana fue conocida como “la casa de las cien puertas” Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En pleno centro de San Miguel de Tucumán, a pocos metros de la Plaza Independencia, sobrevive una casona que permite conocer cómo era la vida durante el siglo XIX. Actualmente, el edificio alberga el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda, pero originalmente fue la residencia del gobernador José Manuel Silva.

La propiedad fue construida entre 1836 y 1837 y quedó vinculada para siempre con Nicolás Avellaneda, quien pasó parte de su infancia en el lugar antes de convertirse en presidente de la Nación entre 1874 y 1880.

Sin embargo, la casa no llegó completa hasta la actualidad. A comienzos del siglo XX, el inmueble fue dividido en dos propiedades. El sector sur terminó vendido y demolido, mientras que la parte norte consiguió sobrevivir y luego fue transformada en museo.

Por qué la llamaban “la casa de las cien puertas”

Cuando fue levantada, la residencia llamó la atención por sus dimensiones. Fue considerada una de las primeras viviendas de dos plantas de Tucumán, en una época en la que la mayoría de las construcciones urbanas tenía una sola altura.

Contenido Recomendado

Fue el saladero más grande de Sudamérica, abrió al turismo en 1981 y hoy conserva el esplendor de un palacio del siglo XIX

Palacio Santa Cándida

Tiene más de 24.300 objetos, diez salas y funciona en una casona de 1870:cómo es el museo porteño que recuerda al presidente de la Primera Junta

Tiene más de 24.300 objetos, diez salas y funciona en una casona de 1870: cómo es el museo porteño que recuerda al presidente de la Primera Junta

Por la gran cantidad de habitaciones y aberturas comunicadas entre sí, comenzó a ser conocida como “la casa de las cien puertas”.

Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda
Aunque perdió uno de sus sectores, todavía conserva ambientes del siglo XIX Foto: Ente Cultural de Tucumán

La obra fue proyectada por el arquitecto Pedro Dalgare Etcheverry, quien también participó en la construcción de la Catedral de Tucumán. Su diseño combinó elementos del neoclasicismo con la tradicional distribución de las viviendas alrededor de patios interiores.

La casona tenía puertas balcón, galerías, una escalera de madera y un patio principal cuadrangular con aljibe. Originalmente también contaba con otros dos patios, donde se realizaban diferentes actividades domésticas.

La infancia de Nicolás Avellaneda

El futuro presidente quedó relacionado con esta residencia por medio de su familia materna. Su abuelo, José Manuel Silva, había sido gobernador de Tucumán y propietario de la vivienda.

La infancia de Avellaneda estuvo marcada por las guerras civiles argentinas. Su padre, Marco Avellaneda, fue ejecutado en 1841 por su participación en la oposición contra Juan Manuel de Rosas. Ante la situación política, la familia debió exiliarse en Bolivia.

Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda
En pleno centro de San Miguel de Tucumán, a pocos metros de la Plaza Independencia Foto: Ente Cultural de Tucumán

Años después, Nicolás regresó al país, estudió Derecho y comenzó una extensa carrera pública. Fue periodista, legislador y ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

En 1874 llegó a la Presidencia. Su gobierno atravesó una importante crisis económica, promovió la llegada de inmigrantes y acompañó el proceso que culminó con la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

De residencia familiar a museo histórico

Tras la demolición del sector sur, la parte conservada se convirtió en uno de los pocos testimonios de las grandes residencias tucumanas de la primera mitad del siglo XIX.

En 1941, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Décadas más tarde, el 7 de julio de 1976, comenzó a funcionar allí el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda.

Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda
Hoy es un museo con más de 10.000 piezas Foto: Ente Cultural de Tucumán

El recorrido no se limita a la vida del expresidente. También permite conocer la historia de Tucumán desde los pueblos originarios y la primera fundación de la ciudad en Ibatín, en 1565, hasta los principales acontecimientos políticos y sociales de comienzos del siglo XX.

Las más de 10.000 piezas que conserva

Actualmente, el museo protege más de 10.000 objetos históricos, distribuidos en colecciones de numismática, documentos, mapas, fotografías, pinturas, armas y pertenencias personales.

Entre sus piezas más destacadas aparece la Jarra de Ibatín, realizada en plata repujada. También se exhiben monedas, medallas, urnas funerarias de la cultura Candelaria, un óleo de Nicolás Avellaneda y 24 retratos de gobernadores tucumanos realizados por Lola Mora.

Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda
La propiedad fue construida entre 1836 y 1837 y quedó vinculada para siempre con Nicolás Avellaneda Foto: Ente Cultural de Tucumán

El edificio se encuentra en Congreso 56, San Miguel de Tucumán, muy cerca de la Casa Histórica de la Independencia. La entrada es libre y gratuita, aunque los horarios pueden variar según la época del año.

Así, la antigua “casa de las cien puertas”, pese a haber perdido la mitad de su estructura, consiguió evitar la desaparición total y convertirse en un espacio fundamental para conservar la memoria histórica de Tucumán.

HistoriaTurismoMuseos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1819, nació la hija de un prócer argentino y creció lejos de él:47 años después, murió dejando una historia muy poco conocida

    En 1819, nació la hija de un prócer argentino y creció lejos de él: 47 años después, murió dejando una historia muy poco conocida

  2. A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas:la usó para crear la primera industria láctea del país

    A fines del siglo XIX, Vicente Casares levantó una estancia de 7.000 hectáreas: la usó para crear la primera industria láctea del país

  3. En 1820, Juan Manuel de Rosas compró una estancia cerca de una laguna:instaló 60 arados, reunió a sus milicianos y construyó un rancho de 140 toneladas

    En 1820, Juan Manuel de Rosas compró una estancia cerca de una laguna: instaló 60 arados, reunió a sus milicianos y construyó un rancho de 140 toneladas

  4. Los bebés neandertales crecían más rápido:a los 6 meses su cuerpo parecía de 14

    Los bebés neandertales crecían más rápido: a los 6 meses su cuerpo parecía de 14

  5. Fue el saladero más grande de Sudamérica, abrió al turismo en 1981 y hoy conserva el esplendor de un palacio del siglo XIX

    Fue el saladero más grande de Sudamérica, abrió al turismo en 1981 y hoy conserva el esplendor de un palacio del siglo XIX
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 y restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Economía

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

¿Cómo pagar menos por el colectivo y el subte en octubre? El beneficio que devuelve hasta $25.000

Billetes rotos, manchados o quemados:cuándo el banco debe cambiarlos aunque no seas cliente

ARCA cambia la facturación:quiénes deberán dejar de usar comprobantes en papel y desde cuándo

Internacionales

Impresionantes imágenes del tornado que azotó Sicilia, Italia:autos volcados, heridos y una escuela dañada

Tornado en Sicilia, Italia

La isla prohibida en medio del océano:el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

Donald Trump condecoró con la Medalla de la Ciencia a Elon Musk:“Es nuestro Thomas Edison moderno”

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026