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Visitó un café emblemático de Buenos Aires, probó los famosos churros y murió: la tragedia de un turista británico de 24 años

El joven había viajado con su novia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y encontró la muerte. La Justicia británica investigó el hecho.

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Café con churros
El juzgado forense de la ciudad de Cornwall investigó el hecho. Foto: Imagen realizada con IA
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Harry Kitto tenía 24 años. Era oriundo de la ciudad de Cornualles, ubicado al sur de Inglaterra. Uno de sus sueños era visitar la Argentina. El año pasado lo había logrado. El joven viajó con su pareja a Buenos Aires y en medio de las varias excursiones que realizaron se encontraron con un famoso café de la ciudad. El objetivo era probar los famosos churros porteños acompañados de un café con leche típico de nuestra gastronomía.

Y así lo hizo. Tanto él como su novio se dirigieron a la cafetería y llamaron al camarero para realizar su pedido. Sin embargo, él le hizo una aclaración de suma importancia. Kitto le pidió encarecidamente que los churros no contuvieran “pasta de maní” porque él tenía una fuerte alergia al producto.

El mozo le habría dicho que -en efecto- no poseían este ingrediente, pero al probarlo le provocó una afección tan grave que, a las pocas horas, terminó muriendo.

El caso de la muerte de un turista por comer churros en un café porteño llegó a la Justicia británica

De acuerdo a lo que ha informado la BBC, el juzgado forense de la ciudad de Cornwall se encuentra llevando el juicio por el hecho. El expediente judicial indica que el episodio tuvo lugar el 30 de octubre de 2025 Kitto le solicitó -en inglés y en español- que el churro no tuviera ningún ingrediente hecho con maní.

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No obstante, el camarero habría hecho caso omiso y trajo el plato con pasta de maní. El joven probó el alimento y empezó a mostrar reacciones alergénicas que con las horas se fueron agravando.

Un turista británico murió tras comer churros en un café porteño
El joven tenía 24 años y era de la ciudad de Cornualles, Inglaterra. Foto: Imagen creada con IA

Su novia manifestó ante el Tribunal que Kitto tenía los labios hinchados y que, de un momento a otro, comenzó a tener dificultades para respirar. La joven precisó que llamó a emergencias y que mientras tanto fue a la habitación del hotel para preparar una inyección de epinefrina y tratar de estabilizar el estado de su novio. Pero eso no ocurrió.

Más tarde, ingresó a una unidad de terapia intensiva y, al cabo de una semana, finalmente falleció. Los médicos expresaron a las autoridades judiciales británicas que el chico había muerto a causa de una lesión cerebral hipóxica y un shock anafiláctico.

La despedida de los familiares de Harry Kitto

En el juicio, los familiares de Harry Kitto lo recordaron con cariño. Incluso mencionaron que antes había viajado a otros lugares y nunca había tenido problemas con la comida. Su madre sostuvo que su hijo sufrió una alergia mortal por un alimento contaminado. “Él siempre fue muy valiente y luchó por una semana. Demostró su fuerza como lo hacía cada día. Mi hijo era audaz y extremadamente fuerte”.

Asimismo, la madre del joven aseguró que su otro hijo y su marido visitaron ese café y preguntaron que lo mismo que su hijo antes de morir: ¿los churros tienen pasta de maní o no? La investigación personal de los familiares de Kitto indicó que un camarero le respondió que no, pero otro dijo que “no sabía”.

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