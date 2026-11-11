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Tipo de suelo, riego y cosecha: guía práctica para cuidar una planta de cebolla y evitar errores en el cultivo

Para tener tu propia verdura no hace falta tener un campo ni demasiado espacio. Simplemente hay que tener en cuenta algunos cuidados y elegir bien la semilla.

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Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla
Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla Foto: Pinterest
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La cebolla es, sin dudas, la reina de la cocina, ya que se encuentra en casi todas las preparaciones elaboradas. Pero también puede convertirse en una gran aliada de la huerta familiar. Y aunque parece un cultivo sencillo, para conseguir bulbos bien desarrollados hay que prestar atención a algunos detalles: la cantidad de horas de luz, el tipo de suelo, el riego y el momento del trasplante.

Por eso, desde la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO), a partir de recomendaciones del manual del INTA para la huerta orgánica familiar, explicaron cuáles son las condiciones necesarias para que esta planta crezca correctamente en cualquier lugar, ya sea un campo, un balcón o un jardín. Lo importante, es conocer sus etapas permite organizar mejor el cultivo y evitar errores que pueden afectar la cosecha.

Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla
Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla Foto: Pinterest

Cómo plantar cebolla y cuál es la mejor época para empezar

La cebolla se cultiva mediante almácigos y trasplante. Esto significa que primero hay que sembrar las semillas en un espacio preparado para que germinen correctamente y crezcan los primeros plantines antes de llevarlo a la tierra. Una vez haya crecido lo suficiente, se trasladan a su lugar definitivo.

Según FECOAGRO, los plantines están listos para el trasplante entre los 40 y 50 días después de la siembra, cuando tienen entre 10 y 15 centímetros de altura y aproximadamente medio centímetro de diámetro.

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La época para comenzar depende de la variedad elegida:

  • Valencianita: se recomienda sembrarla entre febrero y marzo.
  • Valenciana: su período de siembra es entre abril y mayo.
  • Valcatorce: se puede sembrar entre mayo y junio.

Para el trasplante, conviene dejar entre 8 y 10 centímetros de distancia entre plantas y unos 40 centímetros entre hileras. De esta manera, cada ejemplar tendrá espacio suficiente para desarrollar sus raíces y formar el bulbo.

Un detalle importante es elegir semillas adaptadas a la duración de los días de la región. No todas las variedades necesitan la misma cantidad de horas de luz para formar la cebolla.

Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla
Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla Foto: Pinterest

Los cuidados que necesita la cebolla para crecer fuerte en la huerta

Aunque durante sus primeras etapas tolera temperaturas bajas, la cebolla necesita condiciones más cálidas para desarrollar el bulbo. De acuerdo con FECOAGRO, el rango ideal para esta etapa se encuentra entre los 20 y 25 °C, acompañado de jornadas con entre 12 y 16 horas de luz, según la variedad, por lo que la primavera será la estación propicia para desarrollar el bulbo, pero no para la cosecha.

Por eso, es importante ubicarla en un sector soleado de la huerta. También necesita un suelo suelto, permeable y rico en materia orgánica, que permita que las raíces se desarrollen sin dificultades y que el agua drene correctamente.

En cuanto al riego, debe mantenerse una humedad adecuada durante el crecimiento, sin saturar la tierra. FECOAGRO recomienda regar por surcos y suspender el aporte de agua aproximadamente 30 días antes de la cosecha. El exceso de humedad puede favorecer enfermedades como la podredumbre blanca y la podredumbre del cuello.

La nutrición también cumple un papel fundamental. Durante la formación del bulbo aumentan las necesidades de nutrientes, por lo que se aconseja incorporar compost y lombricompuesto para enriquecer el suelo. Además, conviene mantener la huerta libre de malezas y controlar periódicamente las hojas. La aparición de tonos plateados, amarillamiento o un crecimiento reducido puede ser una señal de plagas como trips, ácaros o nematodes.

Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla
Tips de expertos sobre cómo plantar una cebolla Foto: Pinterest

Cuándo cosechar las cebollas y cómo reconocer que están listas

La paciencia es una parte fundamental de este cultivo. Según las recomendaciones de FECOAGRO, la cosecha puede realizarse entre los 180 y 210 días después del trasplante, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con la variedad y las condiciones de crecimiento.

¿Cómo saber si llegó el momento? Una de las señales más claras aparece en las hojas: cuando comienza la maduración, el cuello de la planta se ablanda y el follaje se dobla naturalmente hacia el suelo.

La federación recomienda iniciar la recolección cuando aproximadamente el 60% del follaje del cultivo se encuentra volcado. En ese momento, los bulbos completaron buena parte de su desarrollo y están preparados para salir de la tierra.

Sin embargo, antes de cosechar, es importante suspender los riegos si esto pone en peligro las raíces. Luego, se pueden retirar las cebollas con cuidado, evitando lastimar los bulbos.

Una vez recolectadas, conviene dejarlas secar en un lugar ventilado y protegido de la lluvia antes de almacenarlas. Así se favorece el secado de las capas exteriores y se mejora su conservación. Cultivar cebolla en casa es una buena manera de aprovechar el espacio, sumar alimentos frescos a la cocina y disfrutar de todo el proceso de la huerta.

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