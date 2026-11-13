De 50 cisnes a 425 animales exóticos eliminados: la historia del zoológico que Argentina creó en una isla de la Patagonia

En 1935, Argentina trasladó 50 cisnes a Isla Victoria Foto: Argentina.gob.ar.

En 1935, Parques Nacionales gestionó el traslado de 50 cisnes desde el Zoológico de Buenos Aires hasta la Isla Victoria, en el Nahuel Huapi, para exhibir animales en un entorno natural. Sin embargo, la iniciativa terminó siendo cuestionada: en 1958, la estación zoológica fue desmantelada, tras más de dos décadas de experiencias con fauna.

La historiadora Giulietta Piantoni reconstruyó este episodio en una investigación publicada en 2021. Su trabajo muestra cómo incorporar especies extranjeras se consideraba una manera de enriquecer el paisaje y estimular el turismo, antes de que las consecuencias ecológicas fueran una preocupación central.

Isla Victoria: de la estancia de Anchorena a un laboratorio natural

Ubicada en el sector neuquino del Nahuel Huapi, Isla Victoria tiene unos 20 kilómetros de largo y hasta cuatro de ancho. Aunque es conocida por sus excursiones desde Bariloche, existen antecedentes de ocupación humana de miles de años, anteriores a los emprendimientos que transformaron su paisaje.

A comienzos del siglo XX, Aarón de Anchorena obtuvo una concesión para desarrollar actividades productivas y recreativas. Luego de conocer la isla en 1902, promovió viviendas, caminos, instalaciones agrícolas y experiencias con vegetación y animales procedentes de otras regiones. En 1916 dejó la concesión y el territorio pasó a depender del Ministerio de Agricultura.

Aarón de Anchorena en la Isla Victoria Foto: La Angostura Digital

En 1924 se organizó allí un vivero nacional que llegó a reunir más de 12.000 árboles, arbustos y plantines en unas 45 hectáreas. El objetivo era probar distintas especies y estudiar su adaptación al clima patagónico, en una época en que la modificación de los ambientes solía interpretarse como una señal de progreso.

Por qué trasladaron 50 cisnes desde Buenos Aires en 1935

La creación de la Dirección de Parques Nacionales, en 1934, impulsó una nueva etapa. Las autoridades buscaban combinar investigación, protección del paisaje y desarrollo turístico. En ese marco se gestionó la llegada de 50 cisnes provenientes del Zoológico de Buenos Aires, un episodio singular del programa.

Más adelante, en Puerto Radal, funcionó una estación zoológica pensada para observar animales autóctonos e introducidos en condiciones naturales o de semicautiverio. Algunas especies no permanecieron limitadas a las instalaciones, lo que planteó problemas de control. La idea de ofrecer un zoológico a cielo abierto convivía con una comprensión todavía limitada de los riesgos de introducir fauna en ecosistemas.

El cambio de rumbo: 425 animales exóticos eliminados y el cierre del proyecto

Con los años, la experiencia mostró que los animales introducidos podían afectar la vegetación, consumir brotes y competir por los recursos disponibles. Las prioridades de manejo comenzaron a cambiar y se impulsaron medidas para controlar ciertas poblaciones, al mismo tiempo que se revisaba el sentido de mantener una estación zoológica en un parque nacional.

En 1935, Argentina trasladó 50 cisnes a Isla Victoria Foto: Argentina.gob.ar.

El insólito experimento con animales en la Patagonia Foto: Argentina.gob.ar.

Entre 1952 y 1957, el personal de Parques Nacionales eliminó 425 ejemplares exóticos, según registros históricos de caza de cérvidos analizados por Piantoni. Ese número no corresponde a los cisnes trasladados en 1935: se refiere a otros animales y es importante no confundir ambos episodios. Finalmente, la estación fue desmantelada en 1958, cuando las autoridades concluyeron que ya no cumplía adecuadamente sus funciones.

Qué queda hoy de aquella experiencia en el Nahuel Huapi

La isla continuó vinculada a la investigación y a la educación ambiental. Durante la década de 1970 se desarrollaron iniciativas como una estación de recría de pudúes y un centro de interpretación, mientras los criterios de conservación dieron cada vez más importancia a la fauna y la vegetación nativas.

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Foto: Twitter

Isla Victoria integra el Parque Nacional Nahuel Huapi y conserva huellas de su pasado, incluido un arboreto con alrededor de 140 especies. En 2009 se creó el Centro Forestal Ingeniero Agrónomo Alberto Suero, orientado a producir plantas autóctonas para educación y restauración ambiental. La historia de los 50 cisnes resume un cambio profundo: lo que en 1935 parecía una forma de mejorar la naturaleza hoy invita a pensar en los límites de intervenirla.