comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche: cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

Una donación realizada hace 123 años cambió para siempre el destino de un rincón de la Patagonia. Hoy, aquel territorio forma parte de un parque nacional de más de 717.000 hectáreas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Nahuel Huapi
El legado del Perito Moreno en la Patagonia argentina Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 1903, cuando la Patagonia atravesaba un proceso de organización territorial, Francisco Pascasio Moreno tomó una decisión que terminaría convirtiéndose en un hito ambiental. El explorador y naturalista cedió al Estado nacional 7.500 hectáreas de tierras cercanas al lago Nahuel Huapi, con la intención de preservar aquellos paisajes y asegurar su disfrute público. La iniciativa no produjo inmediatamente un parque nacional, pero abrió un camino institucional que transformó para siempre la región. Diecinueve años después, en 1922, el Gobierno creó el Parque Nacional del Sud, antecedente del actual Parque Nacional Nahuel Huapi, compartido por Río Negro y Neuquén.

La donación de 1903: por qué el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas

Nacido en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, Moreno fue una figura central de las exploraciones científicas del siglo XIX. Recorrió extensos territorios patagónicos, estudió su geografía y participó como perito en las negociaciones de límites con Chile. Por esos servicios, el Estado argentino le otorgó tierras en la zona cordillerana. En lugar de conservarlas íntegramente como propiedad privada, decidió entregar una parte para que se destinara a la protección de la naturaleza, una idea poco habitual para la política argentina de comienzos del siglo XX.

Parque Nacional Nahuel Huapi
Franciso P. Moreno y Emilio Frey en la Patagonia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

El 6 de noviembre de 1903, Moreno formalizó la donación de tres leguas cuadradas, equivalentes a unas 7.500 hectáreas, en el sector de Puerto Blest y el lago Frías. El ofrecimiento fue aceptado oficialmente en febrero de 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esa fecha de noviembre se recuerda actualmente como el Día de los Parques Nacionales, una conmemoración que destaca el papel del naturalista en el origen del sistema argentino de áreas protegidas.

De la donación al Parque Nacional del Sud: el cambio de 1922

La superficie inicial fue ampliada en 1907, cuando el presidente José Figueroa Alcorta dispuso extender la reserva hasta unas 43.000 hectáreas. El objetivo era proteger un territorio de bosques, montañas y lagos que comenzaba a despertar interés científico y turístico. El proceso culminó el 8 de abril de 1922: mediante un decreto, el presidente Hipólito Yrigoyen creó el Parque Nacional del Sud, considerado el primer parque nacional de la Argentina. Su extensión alcanzó aproximadamente 785.000 hectáreas, muy por encima de las cedidas originalmente por Moreno.

Contenido Recomendado

Los Nefilim, los gigantes legendarios de la Biblia, ¿quiénes fueron realmente?

Los Nefilim - Gigantes legendarios de la Biblia | #26Historia

Abandonó Estados Unidos a los 18 años para defender a la Argentina:enfrentó a Francia y Gran Bretaña en 1845 y quedó casi sordo

Juan Bautista Thorne
Parque Nacional Nahuel Huapi
Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. 1938 Foto: Argentina.gob.ar.

La creación también respondió a intereses vinculados con la presencia estatal en la frontera, las comunicaciones y el desarrollo regional. El nuevo parque, cuya primera dirección quedó a cargo del ingeniero Emilio Frey, se estableció sobre territorios con una larga historia de presencia y vínculos culturales de comunidades indígenas. Su protección fue un hito, aunque la construcción de esa política de conservación estuvo atravesada por las tensiones propias de la expansión estatal.

1934: el año en que nació oficialmente Nahuel Huapi

El 29 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Agustín P. Justo, se sancionó la Ley 12.103, que organizó la administración nacional de parques y dio marco legal al Parque Nacional Nahuel Huapi y al de Iguazú. Ese mismo año, la llegada del ferrocarril a San Carlos de Bariloche mejoró las conexiones de la zona e impulsó una etapa de crecimiento turístico. Con nuevos caminos, servicios y establecimientos, la región comenzó a recibir cada vez más visitantes, mientras el parque consolidaba su papel en la protección del patrimonio natural regional.

Qué queda hoy del legado del Perito Moreno

Actualmente, Nahuel Huapi abarca 717.261 hectáreas entre Río Negro y Neuquén, donde conviven bosques andino-patagónicos, estepas, ambientes altoandinos y numerosos lagos.

Entre sus especies características se encuentran el coihue, la lenga, el ñire y el arrayán, además de animales como el huemul, el pudú, el cóndor y el huillín. También sobresalen el cerro Tronador, de 3.491 metros, Puerto Blest y el lago Frías. Más de un siglo después, las 7.500 hectáreas cedidas por Moreno siguen siendo el punto de partida de una historia decisiva para la conservación argentina.

Historia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Viajaron casi 3 meses desde Europa y quedaron sin destino en Argentina:Urquiza les entregó tierras y fundaron una ciudad que hoy tiene 22.309 habitantes

    Viajaron casi 3 meses desde Europa y quedaron sin destino en Argentina: Urquiza les entregó tierras y fundaron una ciudad que hoy tiene 22.309 habitantes

  2. Abandonó Estados Unidos a los 18 años para defender a la Argentina:enfrentó a Francia y Gran Bretaña en 1845 y quedó casi sordo

    Abandonó Estados Unidos a los 18 años para defender a la Argentina: enfrentó a Francia y Gran Bretaña en 1845 y quedó casi sordo

  3. Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo:26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

    Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo: 26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

  4. Fue instalado en 1908, tiene 3 teclados y la mayor presión de aire de Argentina:el histórico órgano musical francés de la Basílica de Luján

    Fue instalado en 1908, tiene 3 teclados y la mayor presión de aire de Argentina: el histórico órgano musical francés de la Basílica de Luján

  5. Fue la quinta de Juan Manuel de Rosas, se inauguró ante 30.000 personas en 1875 y hoy tiene 370 hectáreas y 29 plazas:la historia de los Bosques de Palermo

    Fue la quinta de Juan Manuel de Rosas, se inauguró ante 30.000 personas en 1875 y hoy tiene 370 hectáreas y 29 plazas: la historia de los Bosques de Palermo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

Javier Milei y Pedro Alliana

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Presupuesto 2027:el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

Economía

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos:qué cambia para las empresas

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos: qué cambia para las empresas

Luis Caputo citó un mensaje de la portavoz del FMI y destacó el rumbo de la economía argentina

Aumentan los colectivos en diciembre 2026:el boleto superará los $1.300 en Buenos Aires y estos serán los nuevos precios en CABA

Tras el dato de inflación de octubre, las bandas cambiarias se ajustarán un 2,2%:el techo superará los $2000 a fin de año

Internacionales

El Papa León XIV llegó a Chiclayo, la ciudad en Perú que lo adoptó como obispo durante ocho años

El Papa León XIV en Chiclayo, Perú.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador tomaron el control del estadio principal de Haití, que estaba en manos de las pandillas:el impresionante operativo que incluyó perros robóticos armados

Escándalo en Nvidia:Estados Unidos aún no sabe si la amante del ex CEO era una espía china y la empresa perdió US$450.000 millones en valor bursátil

En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei:“¿Ha sido alternativa o involución?"