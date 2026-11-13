Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche: cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

El legado del Perito Moreno en la Patagonia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

En 1903, cuando la Patagonia atravesaba un proceso de organización territorial, Francisco Pascasio Moreno tomó una decisión que terminaría convirtiéndose en un hito ambiental. El explorador y naturalista cedió al Estado nacional 7.500 hectáreas de tierras cercanas al lago Nahuel Huapi, con la intención de preservar aquellos paisajes y asegurar su disfrute público. La iniciativa no produjo inmediatamente un parque nacional, pero abrió un camino institucional que transformó para siempre la región. Diecinueve años después, en 1922, el Gobierno creó el Parque Nacional del Sud, antecedente del actual Parque Nacional Nahuel Huapi, compartido por Río Negro y Neuquén.

La donación de 1903: por qué el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas

Nacido en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, Moreno fue una figura central de las exploraciones científicas del siglo XIX. Recorrió extensos territorios patagónicos, estudió su geografía y participó como perito en las negociaciones de límites con Chile. Por esos servicios, el Estado argentino le otorgó tierras en la zona cordillerana. En lugar de conservarlas íntegramente como propiedad privada, decidió entregar una parte para que se destinara a la protección de la naturaleza, una idea poco habitual para la política argentina de comienzos del siglo XX.

Franciso P. Moreno y Emilio Frey en la Patagonia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

El 6 de noviembre de 1903, Moreno formalizó la donación de tres leguas cuadradas, equivalentes a unas 7.500 hectáreas, en el sector de Puerto Blest y el lago Frías. El ofrecimiento fue aceptado oficialmente en febrero de 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esa fecha de noviembre se recuerda actualmente como el Día de los Parques Nacionales, una conmemoración que destaca el papel del naturalista en el origen del sistema argentino de áreas protegidas.

De la donación al Parque Nacional del Sud: el cambio de 1922

La superficie inicial fue ampliada en 1907, cuando el presidente José Figueroa Alcorta dispuso extender la reserva hasta unas 43.000 hectáreas. El objetivo era proteger un territorio de bosques, montañas y lagos que comenzaba a despertar interés científico y turístico. El proceso culminó el 8 de abril de 1922: mediante un decreto, el presidente Hipólito Yrigoyen creó el Parque Nacional del Sud, considerado el primer parque nacional de la Argentina. Su extensión alcanzó aproximadamente 785.000 hectáreas, muy por encima de las cedidas originalmente por Moreno.

Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. 1938 Foto: Argentina.gob.ar.

La creación también respondió a intereses vinculados con la presencia estatal en la frontera, las comunicaciones y el desarrollo regional. El nuevo parque, cuya primera dirección quedó a cargo del ingeniero Emilio Frey, se estableció sobre territorios con una larga historia de presencia y vínculos culturales de comunidades indígenas. Su protección fue un hito, aunque la construcción de esa política de conservación estuvo atravesada por las tensiones propias de la expansión estatal.

1934: el año en que nació oficialmente Nahuel Huapi

El 29 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Agustín P. Justo, se sancionó la Ley 12.103, que organizó la administración nacional de parques y dio marco legal al Parque Nacional Nahuel Huapi y al de Iguazú. Ese mismo año, la llegada del ferrocarril a San Carlos de Bariloche mejoró las conexiones de la zona e impulsó una etapa de crecimiento turístico. Con nuevos caminos, servicios y establecimientos, la región comenzó a recibir cada vez más visitantes, mientras el parque consolidaba su papel en la protección del patrimonio natural regional.

Qué queda hoy del legado del Perito Moreno

Actualmente, Nahuel Huapi abarca 717.261 hectáreas entre Río Negro y Neuquén, donde conviven bosques andino-patagónicos, estepas, ambientes altoandinos y numerosos lagos.

Entre sus especies características se encuentran el coihue, la lenga, el ñire y el arrayán, además de animales como el huemul, el pudú, el cóndor y el huillín. También sobresalen el cerro Tronador, de 3.491 metros, Puerto Blest y el lago Frías. Más de un siglo después, las 7.500 hectáreas cedidas por Moreno siguen siendo el punto de partida de una historia decisiva para la conservación argentina.