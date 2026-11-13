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Explosión en Lanús: el director de Defensa Civil aseguró que hubo una violación en los protocolos de emergencia

Claudio Arale dijo que “esta situación se podría haber evitado”. Hay 21 heridos y seis de ellos están graves.

Redacción Sociedad
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Director de Defensa Civil de Lanús y subcomandante del cuartel de bomberos local, Claudio Arale.
Director de Defensa Civil de Lanús y subcomandante del cuartel de bomberos local, Claudio Arale. Foto: Captura Canal 26
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En horas del mediodía de este viernes 13 de noviembre, se produjo una explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, la cual dejó 21 heridos, seis de ellos graves, y dos personas de Metrogas detenidas. En medio del operativo de seguridad, el director de Defensa Civil municipal y subcomandante del cuartel de bomberos local, Claudio Arale, dijo que no se activó el sistema local de emergencias y que hubo una violación de los protocolos de seguridad.

Según contó Arale, una empresa tercerizada de Metrogas estaba realizando tareas con una tuneladora y rompió un caño de gas. En ese momento, se tendría que haber activado el sistema de emergencias local, pero la cuadrilla que estaba en el lugar dio aviso a la compañía de gas y aseguró tener “controlada” la situación.

Explosión en un caño de gas en Lanús.
Explosión en un caño de gas en Lanús. Foto: NA

“Cuando se produce la explosión por acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencias, que son a través de nuestros servicios de monitoreo, el sistema de emergencias Lanús, Defensa Civil, nuestros bomberos voluntarios de Lanús oeste y Lanús este”, contó Arale.

El subcomandante de bomberos local explicó que, ante un escape de gas en la vía pública, lo primero que hay que hacer es activar el sistema local de emergencias para disipar esa fuga de gas con líneas de agua.

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Trabajadores de Metrogas.

“Si en el lugar hubieran cumplido con los protocolos de emergencias, esta situación se podría haber evitado. Pero evidentemente la empresa de Metrogas decidió contener y mantener la situación en reserva por ellos”, expresó. Y agregó: “Es una falla en los protocolos de actuación que seguramente la Justicia va a investigar”.

Explosión en Remedios de Escalada
Explosión en Remedios de Escalada Foto: captura video

Habrá corte de gas en Lanús

En la zona que se produjo la explosión trabajan más de 20 dotaciones y hay más de 10 ambulancias a disposición. Por su parte, Metrogas realiza cuatro cortes de gas, en los sectores este, oeste, norte y sur de la zona 0. “Hasta el momento hicieron tres de esos cortes. Falta que terminen el último, que es el que está sobre la calle Iberlucea”, aclaró el director de Defensa Civil local.

Según informaron, la llama disminuyó y quedó circunscrita a la zona de impacto. Además, aseguraron que la situación está contenida y que solo fueron evacuadas las personas que se encontraban dentro de un radio de 100 metros. Se espera que la mayoría pueda regresar a sus hogares a la brevedad.

En cuanto a los heridos, seis personas permanecen en estado grave en el Hospital Evita de Lanús, ocho recibieron el alta médica y otras seis continúan en observación en los diferentes centros de salud. Por el momento, las autoridades indicaron que no cuentan con información sobre posibles personas desaparecidas.

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