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Luchó junto a Belgrano y fue fusilado a los 41 años: el pueblo de Buenos Aires que lleva su nombre y conserva un Cristo de 1750

A 600 kilómetros de CABA, Coronel Dorrego conserva una imagen religiosa de 1750 vinculada con las últimas horas del prócer que luchó junto a Belgrano y fue fusilado a los 41 años. La historia detrás de este pueblo bonaerense.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Coronel Dorrego
El monumento a Manuel Dorrego, inaugurado en 1955 en la plaza principal Foto: sudoesteba
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A unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Coronel Dorrego guarda una conexión con la independencia argentina. La localidad del sudoeste bonaerense lleva el nombre de Manuel Dorrego, militar y dirigente federal que combatió junto a Belgrano y murió fusilado en 1828. También conserva en una iglesia una imagen religiosa del siglo XVIII que, según registros locales, estuvo vinculada con las últimas horas del prócer.

Manuel Dorrego: las batallas junto a Belgrano y su fusilamiento a los 41 años

Manuel Dorrego nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. En Chile se involucró en la revolución y luego se sumó al Ejército del Norte. Bajo las órdenes de Manuel Belgrano participó en las batallas de Tucumán, en 1812, y Salta, en 1813, victorias decisivas para frenar el avance realista. Su actuación militar destacó, aunque tuvo diferencias con otros oficiales.

Manuel Dorrego, historia
Manuel Dorrego, historia

Más tarde se convirtió en referente del federalismo y gobernó Buenos Aires en 1820 y entre 1827 y 1828. En medio de las disputas entre unitarios y federales, fue derrocado por las fuerzas de Juan Lavalle. El 13 de diciembre de 1828 fue fusilado en Navarro, a los 41 años. Su ejecución profundizó la crisis política y marcó los primeros años de la Argentina independiente.

Coronel Dorrego: cómo nació la localidad bonaerense que homenajea al prócer

El partido de Coronel Dorrego se creó el 14 de octubre de 1887, seis décadas después de su muerte. La iniciativa respondió al crecimiento agropecuario y a la necesidad de organizar una región en expansión. El proyecto fue impulsado por Alberto Lartigau, entonces presidente del Senado bonaerense. En 1890, las autoridades se instalaron en el centro agrícola que se convertiría en la ciudad cabecera.

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Coronel Dorrego
Las calles de Coronel Dorrego, una localidad bonaerense fundada a fines del siglo XIX Foto: sudoesteba

La llegada de inmigrantes, la actividad rural y el ferrocarril marcaron sus primeros años. Una pulpería conocida como “La Fe”, cercana al arroyo Las Mostazas, funcionó como sede de las primeras autoridades municipales y como posta de correos. Esos espacios resultaban fundamentales donde las distancias eran grandes y el comercio dependía de caminos rurales. Con el tiempo, la localidad afianzó su identidad agropecuaria y el homenaje a Dorrego.

El Cristo de 1750 que vincula al pueblo con las últimas horas de Dorrego

Una pieza patrimonial destacada está en la parroquia La Inmaculada Concepción, frente a la plaza principal. Es el “Señor de la Cruz”, una imagen de Cristo Nazareno que, según registros municipales y eclesiásticos, data de 1750 y procede de Salta. Esas fuentes sostienen que Dorrego rezó ante ella antes de ser fusilado en 1828. La vinculación forma parte de la tradición histórica documentada por las instituciones locales.

Coronel Dorrego
La parroquia Inmaculada Concepción, uno de los edificios históricos de Coronel Dorrego. Foto: dorrego.gob

La imagen llegó a Coronel Dorrego el 18 de septiembre de 1987, durante las celebraciones por el centenario del partido, tras gestiones impulsadas desde el municipio. El templo también tiene valor patrimonial: su piedra fundamental fue colocada en 1900 y abrió sus puertas en 1920. En 2016 fue declarado Patrimonio Histórico del distrito. La visita recupera una historia religiosa vinculada con el siglo XIX.

Qué visitar en Coronel Dorrego y cómo llegar desde Buenos Aires

Entre sus atractivos se destaca la Plaza Manuel Dorrego, cuya organización comenzó en 1892 y donde se inauguró un monumento dedicado al militar en 1955. También puede visitarse el Museo Regional Dr. Carlos Funes Derieul, con fotografías, documentos y objetos vinculados al pasado de la zona. Se suman las tradiciones gauchas, la producción olivícola y la Fiesta Nacional de las Llanuras, una de las celebraciones culturales más representativas de la comunidad.

Coronel Dorrego está sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 591, aproximadamente a 90 kilómetros de Bahía Blanca. Su interés va más allá del paisaje rural: sus edificios, monumentos y relatos reflejan distintas etapas de la historia bonaerense. Casi dos siglos después del fusilamiento de Manuel Dorrego, el pueblo que lleva su nombre conserva una imagen religiosa de más de 275 años que mantiene viva una conexión poco conocida con el pasado argentino. Un recorrido cultural para descubrir otra faceta del interior bonaerense.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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